(Pocket-lint) - Google a nié avoir annulé le lancement de son prochain téléphone, le Pixel 5a 5G.

Vendredi, Android Central a affirmé que le Pixel 5A avait été annulé. Leaker Jon Prosser , qui a au mieux des antécédents très mitigés, a également affirmé que la société avait annulé le téléphone en raison dune pénurie de puces. Cependant, Google a rapidement nié ces rapports, déclarant à The Verge : "Le Pixel 5a 5G nest pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé conformément au lancement du téléphone de la série A de lannée dernière."

Bien que Google ait annoncé le Pixel 4a en août 2020 et les Pixel 4a 5G et Pixel 5 en octobre 2020, des rumeurs sur un autre téléphone Pixel circulent depuis des mois. Il y a même eu quelques suggestions selon lesquelles nous pourrions voir le Pixel 5a 5G à Google I / O ce printemps.

Sur la base des premières fuites, il semble que le Pixel 5a 5G pourrait suivre un design très similaire au Pixel 4a 5G et au Pixel 5. On pense quil offrira un corps en polycarbonate, avec un boîtier carré dans le coin supérieur gauche, un peu comme le Pixel 4a 5G. Il peut également comporter un écran FHD + de 6,2 pouces, deux caméras arrière et une prise casque. Pocket-lint dispose dun guide détaillé rassemblant toutes les fuites et rumeurs existantes sur lappareil.

Gardez à lesprit que Google développerait également un téléphone phare pour plus tard cette année. Pensé pour sappeler le Pixel 6 , il pourrait sagir dun pliable.

Écrit par Maggie Tillman.