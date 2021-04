Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a publié une mise à jour davril pour ses smartphones, les Pixel 5 et Pixel 4A recevant des mises à niveau considérables de la caméra et des graphismes de jeu.

La nouvelle mise à jour, qui a commencé à être déployée sur les appareils plus tôt cette semaine, comprend des améliorations de la qualité de la caméra pour «certaines» applications tierces, tandis que les joueurs devraient également bénéficier «doptimisations de performances pour certaines applications gourmandes en graphiques».

Comme lont noté certains utilisateurs de Twitter, voir ci-dessous, les tests de référence post-mise à jour montrent également que les performances globales du Pixel 5 se sont améliorées denviron 30 à 50%, ce qui représente un très gros bond.

Il savère que le Pixel 5 obtient désormais de bien meilleurs résultats dans 3DMark. Comme dans 30-50 pour cent de mieux par rapport à un niveau de patch de mars P5 w. Même les résultats des benchmarks généraux tels que PCMark Work sont un peu meilleurs (même si dans ce cas vraiment juste un peu). 2 / pic.twitter.com/58Ze5qFE6d - Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) 5 avril 2021

Comme toujours, une gamme de corrections de bogues et de modifications de performances sont également présentes dans la dernière mise à jour.

Pour ces deux combinés, les utilisateurs ne devraient plus subir de gel sur le logo Google au démarrage.

Et les améliorations ne sont pas exclusives aux nouveaux combinés non plus. Pour chaque téléphone du Pixel 3 au Pixel 5, y compris les équivalents `` A , un correctif de connectivité devrait résoudre le problème selon lequel les utilisateurs de VPN sinscrivaient hors ligne. Pour ce même ensemble dappareils, moins le Pixel 5, loccurrence doptions de grille décran daccueil manquantes devrait maintenant être résolue également.

Dans lensemble, compte tenu de la mise à niveau des performances globales observée dans certains tests, cela semble être une mise à jour sournoise. Il fait également suite à la grande mise à jour de mars Pixel , qui présentait Smart Compose faisant ses débuts sur les messages, la photographie sous-marine via Kraken et les enregistrements partageables.

Écrit par Conor Allison.