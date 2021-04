Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain produit phare de Google Pixel serait livré avec un système GS101 «Whitechapel» conçu par Google sur une puce.

9to5Google a affirmé que Google développe deux téléphones avec un processeur "GS101" basé sur Arm. Lun des téléphones sera probablement le Pixel 6 , mais les deux combinés suivront le Pixel 5 de lannée dernière et un Pixel 4A 5G. Gardez à lesprit que les rumeurs dun SoC Google existent depuis plus dun an, car Axios a annoncé pour la première fois que Google envisageait des puces internes pour ses appareils Pixel et Chromebook.

XDA a signalé que la puce GS101 de Google comportera une «configuration à trois clusters avec un TPU (Tensor Processing Unit)» pour les applications dapprentissage automatique. Axios a également affirmé que lannée dernière, Google prévoyait de préparer sa puce pour la technologie ML de Google.

Le SoC de Google pourrait également comporter une puce de sécurité intégrée, similaire à la puce Titan M que Google a introduite il y a quelques années.

Xiaomi, Google Nest Hub examiné, et plus - Podcast Pocket-lint 97 Par Rik Henderson · 6 Avril 2021

On pense que la puce GS101 de la gamme Pixel 2021 est le premier silicium du projet Whitechapel de Google. 9to5Google a également déclaré avoir trouvé des références à un nom de code «Slider», qui, selon lui, pointe vers les SoC Exynos de Samsung utilisés sur les smartphones Galaxy en dehors des États-Unis. Cela nous amène à nous demander si Samsung est impliqué dans la fabrication - ce quAxios a également rapporté lannée dernière.

Il sera intéressant de voir si la puce GS101 se concrétise et si elle améliore la vitesse, les performances et la durée de vie de la batterie sur Android et la gamme Pixel. Quoi quil en soit, nous pensons quil faudra quelques générations à Google pour perfectionner ses puces.

Écrit par Maggie Tillman.