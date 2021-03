Google Pixel 5a pourrait arriver le 11 juin, selon des fuites

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Google Pixel 5a a déjà fait lobjet de quelques rumeurs cette année et il semble maintenant que nous pourrions avoir une date pour sa sortie, si lon en croit la dernière fuite.

La fuite vient de Jon Prosser , qui na pas le bilan le plus fiable, bien quil ait eu raison à loccasion dans le passé. Prosser a tweeté en disant que de nouveaux Pixel Buds arriveraient à la mi-avril et quun nouveau téléphone Google était prévu pour le 11 juin 2021.

Il a ensuite suivi son tweet initial en disant que sa source avait confirmé que le nouveau téléphone Google mentionné était le Pixel 5a, ce qui est logique, bien que le Pixel pliable ait également fait le tour des rumeurs.

La source a confirmé et suivi:



Lappareil Pixel à venir le 11 juin est le Pixel 5a.

Prosser na rien révélé dautre sur le Pixel 5a dans le tweet, bien que des fuites précédentes aient suggéré que lappareil suivrait une conception similaire au Pixel 4a 5G et au Pixel 5 . On prétend avoir le même écran Full HD + de 6,2 pouces que le Pixel 4a 5G et la même caméra, qui est également la même caméra que le Pixel 5.

Il ny a pas encore beaucoup dinformations sur le matériel, mais nous nous attendons à au moins 6 Go de RAM et au moins 128 Go de stockage. Avec le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 exécutant tous deux le processeur Qualcomm Snapdragon 765G, il se pourrait que le Pixel 5a exécute le successeur de celui-ci, qui na pas encore été officiellement annoncé mais qui a fui sous le nom de Qualcomm Snapdragon 775 .

Si Prosser a raison et que juin est le mois de sortie du Google Pixel 5a, nous nous attendons à ce que les rumeurs augmentent au cours des prochains mois. Pour linstant, vous pouvez lire notre rumeur sur le Pixel 5a pour lhistoire jusquà présent.

Écrit par Britta O'Boyle.