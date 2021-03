Nouvelle fonctionnalité Google Pixel: tout dans la mise à jour de mars

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google met régulièrement à jour sa famille de smartphones Pixel avec des "baisses de fonctionnalités", et le dernier pour mars 2021 vient darriver, offrant la possibilité daccéder et de partager facilement des enregistrements audio, une nouvelle façon dutiliser lapplication Pixel Camera sous leau, nouveaux fonds décran, et plus encore.

Enregistreur partageable

Prenez des photos sous-marines avec Kraken

Gboard Smart Compose

Le Pixel Stand vous aide à vous endormir facilement

Fonds décran de la Journée internationale de la femme

Surveillance cardiaque et respiratoire Google Fit

Vous trouverez ci-dessus une liste rapide de tout ce qui est nouveau dans la liste des fonctionnalités de March Pixel. Lisez ci-dessous pour une explication détaillée de ce que ces nouvelles fonctionnalités incluent:

Lapplication Pixels Recorder peut désormais sauvegarder automatiquement sur Google Drive, ce qui signifie également un accès multi-appareils via une nouvelle application recorder.google.com (les enregistrements sauvegardés à partir de lapplication Recorder sur votre Google Pixel y apparaîtront). Auparavant, vous deviez télécharger manuellement à laide de la feuille de partage, et les enregistrements précédents ne pouvaient pas être transférés sur de nouveaux téléphones ou dautres téléphones. Gardez à lesprit que lapplication Recorder ne fonctionne toujours quen anglais.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Recorder, voir g.co/pixel/recorder .

Les téléphones Pixel fonctionnent désormais avec le boîtier universel pour téléphone intelligent Kraken Sports (KRH04 ou KRH03) pour les photos sous-marines.

Ce boîtier vous donne, selon Google, la possibilité de «capturer les mêmes types dimages de haute qualité auxquels ils sont habitués au-dessus de leau, et de le faire sous leau sans les appareils photo encombrants et les étuis que les conducteurs de plongée utilisent traditionnellement». Voir g. co / pixel / diveconnector pour plus dinformations.

Après son lancement dans Gmail et Docs, Smart Compose est désormais officiellement disponible dans Gboard pour certaines applications de messagerie. La fonction basée sur lapprentissage automatique vous aide à compléter des phrases au fur et à mesure que vous écrivez, en suggérant des phrases et en réduisant les fautes de frappe potentielles. Vous faites simplement glisser votre doigt sur la barre despace pour accepter les suggestions. Smart Compose ne fonctionne actuellement quaux États-Unis et est limité à langlais.

Le Pixel Stand est en cours de mise à jour pour ajouter un nouvel écran pour lheure du coucher et des invites repensées pour vous aider à «vous endormir facilement». Cette fonctionnalité est disponible sur les téléphones Pixel avec capacité de chargement sans fil: Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 4, Pixel 4 XL et Pixel 5.

Pixel ajoute de nouveaux fonds décran illustrés par le duo espagnol Cachetejack. Tous les papiers peints se concentrent sur "la force et la transformation des femmes". Vous pouvez les trouver dans la section "Culture organisée", introduite le mois dernier pour le Mois de lhistoire des Noirs, dans Google Wallpapers. Il existe trois arrière-plans.

Google met à jour son application Fit sur les téléphones Pixel avec surveillance de la fréquence cardiaque et respiratoire.

Essentiellement, lapplication Fit utilisera votre caméra pour mesurer votre fréquence respiratoire en surveillant la montée et la descente de votre poitrine. Il suivra également votre fréquence cardiaque en observant les changements de couleur de votre doigt au fur et à mesure que le sang le traversera. Science! Mais Google a averti que sa nouvelle technologie de surveillance de la fréquence cardiaque et respiratoire ne devrait pas être utilisée pour évaluer ou diagnostiquer des conditions médicales.

Consultez larticle de blog de Google pour plus de détails. Cette page dassistance fournit également plus de détails sur la façon dobtenir des mises à jour Android pour les téléphones Pixel.

Écrit par Maggie Tillman.