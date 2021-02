Téléphone pliable Google Pixel: ce que disent les rumeurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a eu un pic dans les discussions sur la possibilité dun Pixel pliable de Google.

Les téléphones pliables étant considérés comme la prochaine grande nouveauté , il nest pas surprenant que les marques sintéressent à ce que la technologie peut nous mener, avec une course pour percer cette section (actuellement) nouvelle du marché.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le Pixel pliable.

Jusquà présent, aucune suggestion de nom na été proposée pour un appareil Google pliable. Il y a eu des suggestions du Pixel 6 - qui seraient attendues sur une chronologie incrémentielle des appareils - et il y a eu quelques suggestions dun Pixel 6 XL, à la suite de lexpansion du logiciel Android destiné aux téléphones plus grands.

Actuellement, on ne sait pas comment on pourrait lappeler. Google Pixel Fold a une belle sonnerie, mais Google Pixel 6 Fold a la maladresse que vous attendez de la dénomination des produits de grande marque.

T4 2021 suggéré

Il y a eu un certain nombre de rumeurs suggérant que Google envisagera de lancer un appareil pliable vers la fin de 2021.

En décembre 2020, Ross Young de DSCC - qui a une assez bonne réputation en rapportant les prochains mouvements daffichage - a suggéré que nous verrions quelque chose de Google dans la seconde moitié de 2021.

Plus en arrière, en août 2020, 9to5Google a signalé une fuite de document interne alignant un appareil nommé Passport, qui était présenté comme pliable, avec un lancement au quatrième trimestre 2021.

Google annonce normalement les appareils lors dun événement matériel Made by Google. Cest souvent fin septembre ou début octobre, bien que 2020 ait jeté un coup dœil et perturbé quelque peu les schémas normaux.

Actuellement, tout pointe vers un Google qui lance un appareil pliable vers la fin de 2021.

Rien na été dit sur la conception de cet appareil. Il ny a eu aucune fuite, aucune rumeur et aucune suggestion.

Nous ne savons pas sil sagit dun appareil de pliage à clapet ou de style livre, bien que la taille supposée de lécran suggère quil sagira dun style livre, similaire aux modèles Galaxy Z Fold.

Certes, les changements logiciels dans Android offrent une meilleure prise en charge des téléphones pliables et des appareils plus volumineux, donc quelque chose qui se déplie pour être assez volumineux semble logique.

AMOLED 7,6 pouces

Samsung Dispaly fourni

Pour tout téléphone pliable, lécran est évidemment la pièce maîtresse. Cest là que nous avons un peu plus dinformations, avec une taille de 7,6 pouces rapportée.

On pense que Samsung Display fournira ce panneau AMOLED flexible, et à cette taille - cest la même chose que le Galaxy Z Fold 2 - nous pensons que ce serait un dossier de style livre, plutôt quun téléphone à clapet. On pense quil est pliable, cest-à-dire que lécran plié se trouve à lintérieur de lappareil.

Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose. Il ny a eu aucune mention de résolution, daffichage externe, de taux de rafraîchissement ou de quoi que ce soit dautre, juste la taille et le fournisseur jusquà présent.

Là encore, il ny a eu aucune fuite sur le matériel potentiel pour alimenter le prochain appareil. La fenêtre de lancement de Google plus tard dans lannée signifie souvent que lentreprise arrive sur le matériel environ 6 mois plus tard que le reste de lindustrie.

En 2020, Google a décidé datteindre le milieu de gamme avec des appareils Pixel 4a et Pixel 5 abordables. Cela soulève la question de savoir si Google ciblerait laccessibilité avec son téléphone pliable - peut-être avec Snapdragon 870 - ou sil opterait pour le marché premium avec le Snapdragon 888 .

Jusquà présent, tous les téléphones pliables sont proposés avec une prime - et comme Motorola la découvert avec le Razr original , le lancement sans matériel de première classe contre un prix élevé attirera immédiatement les critiques.

12.2MP principal (?)

16MP ultra-large (?)

Avant 8MP (?)

Dites que Pixel et les gens pensent immédiatement à lappareil photo. Alors que les téléphones Pixel nous ont fourni dexcellents appareils photo, la plupart du travail acharné est conduit par lIA - cest la photographie informatique qui passe par-dessus, plutôt que le matériel.

Dans cet esprit, nous ne serions pas surpris de voir Google continuer avec le même matériel de caméra que celui du Pixel 5 . Il ny a eu aucune fuite concernant la caméra jusquà présent, mais une approche simple avec une caméra principale et ultra-large à larrière serait totalement à la mode pour Google.

Voici tout ce qui sest passé jusquà présent dans lhistoire du futur Pixel pliant de Google.

Jon Prosser a ajouté son ¢ 2, affirmant que le Pixel pliable est réel.

le «pli» du pixel google est une chose réelle - Jon Prosser (@jon_prosser) 25 février 2021

Des sources parlant à The Elec en Corée affirment que Samsung Display fournira à Google un panneau pliant de 7,6 pouces pour un futur produit

Ross Young de DSCC a mentionné un téléphone pliable de Google prévu pour le second semestre 2021.

La seconde moitié de 2021 va être vraiment excitante pour les smartphones pliables. Au moins 3 modèles de Samsung, 4 modèles dOppo, Vivo et Xiaomi et 1 modèle de Google ... BTW, pas de Z Fold Lite - Z Flip Lite. Les spécifications pour tous sont dans notre dernier rapport pliable. - Ross Young (@DSCCRoss) 10 décembre 2020

Des documents découverts par 9to5Google révèlent un appareil appelé Passport, dit pliable, qui devrait être lancé au quatrième trimestre 2021.

Mario Queiroz, ancien vice-président de la gestion des produits chez Google, a déclaré à CNET que Google "prototypait la technologie" en parlant de téléphones pliables.

Écrit par Chris Hall.