Date de sortie du Google Pixel 5a, rumeurs, fonctionnalités et spécifications

(Pocket-lint) - Google na peut-être annoncé le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 quen octobre 2020, mais des rumeurs circulent déjà sur le prochain smartphone Pixel.

On sattend à ce que ce soit le Pixel 5a - une offre de milieu de gamme du Pixel 5 - voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent, même si nous nous attendons à ce quil reste encore beaucoup à apprendre.

Peut-être mai 2021

Il est un peu trop tôt pour prédire quand le Google Pixel 5a sera annoncé, dautant plus que le Pixel 4a na été révélé quen août 2020, donc ça ne fait pas longtemps.

Il y a eu quelques suggestions selon lesquelles nous pourrions voir le Pixel 5a à Google I / O en mai 2021, bien quil ne soit pas clair si cet événement se déroulera pour le moment. Google I / O a été annulé en 2020 en raison de la pandémie mondiale, date à laquelle le Pixel 4a devait initialement être révélé.

Le prix est cependant un peu plus facile à prévoir. Nous nous attendons à ce que le Pixel 5a atteigne environ 349 £ / 349 $, peut-être un peu plus sil offre la 5G. Le Pixel 3a coûtait 399 £ au Royaume-Uni et 399 $ aux États-Unis lors de sa première annonce en 2019, mais le Pixel 4a est moins cher, coûtant 349 £ au Royaume-Uni et 349 $ aux États-Unis. Cependant, aucun des deux noffre la connectivité 5G , il se peut donc que le prix du Pixel 5a augmente légèrement sil offre cela.

Polycarbonate

Capteur dempreintes digitales arrière, caméra frontale perforée

Juste noir

Sur la base des premières fuites, il semble que le Google Pixel 5a pourrait suivre un design très similaire aux Pixel 4a 5G et Pixel 5. On pense quil offrira un boîtier en polycarbonate, avec un boîtier carré pour appareil photo dans le coin supérieur gauche, un peu comme le Pixel 4a 5G. Le Pixel 5 a un corps en aluminium brossé mais avec un revêtement mat.

Un capteur dempreintes digitales physique devrait être positionné à larrière - comme le Pixel 5 et 4a 5G - et une caméra perforée se trouverait dans le coin supérieur gauche de lécran du Pixel 5a, à nouveau comme le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 .

On dit que dautres aspects de conception incluent une prise casque de 3,5 mm et des haut-parleurs stéréo. Les options de couleur nont pas encore été détaillées, mais elles ont coulé en noir.Nous attendons donc le Pixel 5a au moins dans loption de couleur Just Black, dans laquelle le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G sont également proposés.

Les mesures sont censées être de 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm avec la bosse de la caméra arrière). Cela donnerait au Pixel 5a une taille similaire au Pixel 4a 5G, bien quun peu plus grand, plus étroit et plus épais. Il ny a actuellement aucun mot sur l étanchéité , mais nous pensons que cest quelque chose qui continuera dêtre réservé au Pixel 5.

6,2 pouces, Full HD +

OLED

Les premiers rapports affirment que le Google Pixel 5a comportera un écran Full HD + de 6,2 pouces, qui est le même que le Pixel 4a 5G. Cela signifie que la résolution doit être de 2340 x 1080 pixels et la densité de pixels doit être de 413ppi.

On dit quil sagit dun panneau OLED, bien que jusquà présent, il ny ait eu aucun mot sur le taux de rafraîchissement du Pixel 5a. Le Pixel 4a et le Pixel 4a 5G offrent tous deux un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, tandis que le Pixel 5 a un taux de rafraîchissement de 90 Hz .

Cependant, le HDR devrait être pris en charge, car cest quelque chose offert sur les Pixel 4a, 4a 5G et Pixel 5.

Caméra arrière double

Probablement identique au Pixel 5

Sur la base des premières rumeurs, le Google Pixel 5a sera livré avec une double caméra arrière, associée à un capteur supplémentaire et un flash dans le boîtier carré de la caméra. Les détails de lappareil photo nont pas encore été révélés, mais Google propose généralement le même appareil photo dans lappareil «a», que le combiné plus premium.

Si cela continue dêtre le cas, le Pixel 5a devrait disposer du même appareil photo que le Pixel 5, qui est également le même que le Pixel 4a 5G. Le Google Pixel 5 et le Pixel 4a 5G ont un capteur principal de 12,2 mégapixels avec 1,4 µm et une ouverture f / 1,7, ainsi quun 16 mégapixels ultra-large avec une ouverture f / 2,2. Leur caméra frontale est de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0.

Nous nous attendons à voir cela sur le Pixel 5a, avec les mêmes fonctionnalités, y compris les excellentes fonctionnalités de stabilisation vidéo et des fonctionnalités telles que Night Sight .

Au moins 6 Go de RAM probable

Au moins 128 Go de stockage probable

Processeur inconnu

Cest un domaine qui nest pas encore apparu beaucoup dans les rumeurs, donc pour le moment, on ne sait pas ce que le Google Pixel 5a pourrait arborer sous son capot.

Les Pixel 5 et 4a 5G fonctionnent tous deux sur le Qualcomm Snapdragon 765G, mais Qualcomm na pas encore révélé de chipset de nouvelle génération à ce processeur. Il se peut que nous voyions bientôt un nouvel appareil de la série Snapdragon 700 - peut-être le Snapdragon 775G ou 777 - et cela pourrait ensuite entrer dans le Pixel 5a, mais cela rendrait le Pixel 5a plus élevé que le Pixel 5, ce qui ne le rend pas vraiment. sens.

Nous nous attendons à voir au moins 6 Go de RAM - comme loffre Pixel 4a 5G et 4a - et nous nous attendons également à au moins 128 Go de stockage. La capacité de la batterie na pas encore été signalée non plus, mais le Pixel 4a 5G dispose dune cellule de 3800 mAh, de sorte que le Pixel 5a est susceptible doffrir quelque chose dans ce stade.

La question de savoir si le Pixel 5a offrira ou non une connectivité 5G na pas encore été détaillée dans les fuites. Si cest le cas, ce serait fondamentalement le même que le Pixel 4a 5G, ce qui naurait pas de sens non plus.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Google Pixel 5a.

Le fuyant bien connu Steve Hemmerstoffer - également connu sous le nom de @OnLeaks - a partagé quelques rendus du Pixel 5a, ainsi que les spécifications quil est censé offrir.

Un document Android interne divulgué suggérait que le Google Pixel 5a existe.

