Les rendus et les spécifications de Google Pixel 5a révélés dans une énorme fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé trois appareils Pixel au second semestre de lannée dernière sous la forme du Pixel 4a, du Pixel 4a 5G et du Pixel 5, mais le prochain smartphone Pixel est déjà sur les cartes.

Le fuyant bien connu Steve Hemmerstoffer - également connu sous le nom de @OnLeaks - a partagé quelques rendus du Pixel 5a, ainsi que les spécifications quil prétend offrir.

En utilisant la plate-forme Voice, Hemmerstoffer a déclaré que le Pixel 5a offrirait probablement un monocoque en plastique mesurant 156,2 x 73,2 x 8,8 mm (9,4 mm avec la bosse de la caméra arrière) et serait à peu près une copie exacte du Pixel 4a 5G .

Il a déclaré que le Pixel 5a serait livré avec un écran Full HD + OLED de 6,2 pouces, un grand menton mais un petit front au-dessus de lécran, une caméra frontale perforée dans le coin supérieur gauche et une double caméra à larrière. On dit également quil y a un flash et un capteur inconnu supplémentaire dans le boîtier de la caméra, qui, selon Hemmerstoffer, est PDAF.

Les autres caractéristiques mentionnées dans la fuite sont une prise casque 3,5 mm, un capteur dempreintes digitales arrière et des haut-parleurs stéréo. Sur la base de la fuite, il semble que le Pixel 5a soit à peu près un Pixel 4a 5G rebadgé, légèrement plus grand mais plus étroit et plus épais.

Il ny a aucune mention dans la fuite du moment où le Google Pixel 5a pourrait faire surface, bien que des rapports précédents aient suggéré la conférence des développeurs dE / S de Google, qui a normalement lieu en mai, bien quelle ait été annulée en 2020 en raison de la pandémie mondiale.

Écrit par Britta O'Boyle.