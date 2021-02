Android 12 Snow Cone pourrait ajouter des fonctionnalités logicielles que les OEM proposent depuis des années

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Létude de la prochaine version dAndroid - que lon pense sappeler "Snow Cone", mais qui devrait être lancée sous Android 12 - est en cours avec des détails sur ce à quoi sattendre. Cela révèle certaines fonctionnalités familières que Google souhaite rendre natives.

Nous avons déjà vu ce processus. Les grands OEM utilisent leurs skins Android pour apporter des modifications à loffre de base de Google, en ajoutant des fonctionnalités utiles pour se différencier. Au cours des 10 dernières années, Samsung a été la plus prolifique, dans de nombreux cas, les premières fonctionnalités logicielles qui sont ensuite absorbées par Google et apparaissent comme une fonctionnalité Android native quelques années plus tard.

Le prochain sur la liste semble être le mode à une main et la capture décran déroulante. Ces deux appareils sont sur Samsung (et certains autres) depuis de nombreuses années. Samsung a mis en œuvre loption pour une version plus petite du contenu daffichage lorsque les écrans ont commencé à devenir trop grands. Cest une fonction conçue pour faciliter lutilisation dune seule main, en rétrécissant tout sur lécran vers le coin inférieur.

Cela facilite lutilisation avec juste un pouce, sans avoir à sétirer.

Cela soulève cependant des questions. Nous avons toujours trouvé le système fastidieux sur les téléphones Samsung. Lors de son introduction, les gros téléphones étaient quelque chose de nouveau. Mais les gros téléphones sont maintenant monnaie courante et une grande partie de linterface utilisateur sest déjà adaptée à une utilisation à une seule main - faites glisser vers le bas pour accéder aux paramètres rapides, déplacez le menu des paramètres vers le bas de la page et laissez de lespace en haut, et le plus grand de tous, des gestes vous navez donc pas besoin dappuyer sur une petite flèche en haut de la page pour revenir en arrière dans une application.

Le mode à une main a-t-il vraiment plus de valeur?

Une chose qui est plus excitante est la suggestion que nous aurons des captures décran déroulantes. Cest une fonctionnalité vraiment utile qui vous permettra de capturer une page entière plutôt que simplement la zone visible à lécran. Encore une fois, Samsung (et dautres) proposent cela depuis un certain temps et linclusion dans Android serait un grand avantage pour de nombreuses personnes.

Enfin, il a été suggéré quil pourrait y avoir une fonction de rotation de lécran qui peut sorienter à partir du visage de lutilisateur. Cela signifie que lécran ne fait pas une danse amusante entre la verticale et lhorizontale lorsque vous êtes allongé. Cest un problème courant si, par exemple, vous lisez quelque chose en étant couché sur le côté. Cela pourrait être une fonctionnalité exclusive de Pixel, selon les fuites.

Bien sûr, rien ne garantit que nous verrons lune de ces fonctionnalités et il nest pas rare que Google teste des fonctionnalités dans laperçu qui ne font pas partie de la version commerciale du logiciel.

Android 12 na pas encore été annoncé, mais nous nous attendons à voir la prévisualisation du développeur bientôt si les chronologies précédentes se poursuivent. La version préliminaire dAndroid 11 a été annoncée le 19 février 2020, suivie dune version bêta publique en juin et d une version finale en septembre .

Will Carling parle de la technologie du rugby, de lAudi e-tron GT et plus encore - Pocket-lint Podcast 90 Par Rik Henderson · 16 Février 2021

Écrit par Chris Hall.