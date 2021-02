Le Google Pixel 4a 5G obtient une grosse réduction de 100 £ au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Google Pixel 4a 5G bénéficie actuellement dune réduction importante directement de Google au Royaume-Uni avec 100 £ de réduction . Laccord est valable jusquau 23 février 2021.

Le Pixel 4a 5G est loption 5G dentrée de gamme de Google, située sous le Pixel 5.

• Google Pixel 4a 5G, 128 Go, était de 499 £ maintenant 399 £ (économisez 100 £): Il est relativement nouveau, offre la même puissance que le Pixel 5 et le même appareil photo que le Pixel 5, avec un écran plus grand et un prix moins cher. Obtenez le Pixel 4a 5G de Google UK

Si vous souhaitez consulter les offres contractuelles pour le Pixel 4a 5G, consultez notre liste mise à jour dynamiquement des dernières offres ici:

Dans notre examen du Pixel 4a 5G, nous avons dit: "Le Pixel 4a 5G a beaucoup plus de sens pour nous que le Pixel 5. Étant donné quil a essentiellement la même puissance de base, un meilleur son, un écran plus grand et les mêmes performances de caméra, tout pour un prix moins cher, cest au téléphone de choisir parmi les deux.

"Les avantages du Pixel 5 se présentent sous la forme de fonctionnalités plus avancées - écran 90 Hz, chargement sans fil et protection contre leau IP68 - mais vu que vous obtenez plus despace sur lécran du Pixel 4a 5G, sans sacrifier trop dautonomie de la batterie, nous dire que ce téléphone est celui quil faut choisir pour tous les fans de Pixel. "

Google propose également 20 £ de réduction sur les Pixel Buds pour le moment ainsi quun accord Google Stadia .

