Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - On sattend à ce que Google publie sous peu la prochaine version dAndroid - ou du moins, la version bêta de celui-ci - et une fuite précoce nous a donné un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler Android 12 .

Avant le lancement, Google partage des détails avec ses partenaires sur ce que le nouveau logiciel comprendra et ces images proviennent de lune des premières diapositives partagées.

Les images ont été partagées par les développeurs XDA qui, bien que incapables de confirmer que le logiciel ressemble vraiment à cela, ont pu confirmer avec leurs sources que la diapositive doù proviennent les images est réelle et que ces images y figuraient.

Le nouveau logiciel inclut un certain nombre de nouveaux changements visuels. Lun deux est un nouveau design pour la nuance de notification qui descend du haut de lécran.

Des éléments tels que le nombre de commutateurs de réglages rapides (réduit de quatre à six) et les icônes dheure, de date et de batterie ont changé. La priorité de conversation dans les notifications - lune des plus grandes fonctionnalités d Android 11 - reste, tandis que la forme de la notification a changé pour être beaucoup plus arrondie, et larrière-plan est complètement opaque. Ce nest pas du tout transparent.

Un changement plus important est peut-être lutilisation de widgets. Semblable à iOS 14, il semble quAndroid 12 rendra les widgets encore plus utiles quils ne létaient déjà.

Les captures décran montrent des conversations et des bulles de widgets de messages qui ont un style assez différent des capacités actuelles des widgets dAndroid 11. Dune part, ils sont vraiment petits et semblent montrer des mises à jour récentes / des conversations manquées.

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 9 Février 2021

Les détails exacts sur ce que ces widgets permettent sont limités, mais nous avons le sentiment que lobjectif est de rester en contact avec des amis, et pas seulement davoir plus dinformations météo et de calendrier à lécran.

En outre, XDA suggère quAndroid 12 place un indicateur davertissement dans votre barre détat lorsquune application accède à la caméra ou au microphone, similaire aux points verts et orange sur iPhone .

Dautres améliorations de la confidentialité incluent la possibilité de désactiver la caméra et le microphone, ainsi que de désactiver laccès à lemplacement.

Google a publié le premier aperçu pour les développeurs dAndroid 11 à cette époque lannée dernière, il est donc probable que nous pourrions voir le nouveau logiciel dans la chair très prochainement.

Écrit par Cam Bunton.