Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Android 12 est sans aucun doute la plus grande actualisation du système dexploitation de Google depuis des années et - maintenant que la version officielle est arrivée - vous êtes plus nombreux à jeter un œil à toutes les dernières et meilleures nouvelles fonctionnalités.

Avec Android 12, Google sest mis à déchirer un peu le script, en modifiant complètement certains de leurs éléments visuels pour le faire ressembler, ressentir et réagir différemment à vos gestes à lécran et à vos pressions sur les boutons. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau système dexploitation.

Version finale avec AOSP

Déploiement à partir du 19 octobre

Google suit généralement un modèle : au cours des premiers mois de lannée, il lance un aperçu développeur. Cette année nétait pas différente. Laperçu développeur dAndroid 12 est disponible depuis février. Il a été initialement publié le 18 février 2021.

Dès la fin de la keynote douverture de Google I/O , la société a également mis à disposition la première version bêta publique en téléchargement , avant de la suivre avec les quatre autres. Un chaque mois. La version finale et terminée dAndroid 12 a finalement été rendue publique en octobre 2021. Elle a commencé à atterrir sur les Pixel grand public à peu près au même moment où le Pixel 6 a été annoncé. Si vous ne lavez pas déjà fait, recherchez les mises à jour du système sur votre Pixel.

Meilleurs smartphones classés en 2021 : Les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 21 Octobre 2021

Le Pixel 6 - bien sûr - se lance dès sa sortie de la boîte. Donc, si vous en achetez un, vous serez parmi les premiers consommateurs à obtenir la version officielle.

Les appareils Pixel obtiennent Android 12 en premier

obtiennent Android 12 en premier Le Pixel 6 sera lancé avec

sera lancé avec Appareils partenaires inclus dans le premier déploiement bêta public

Comme dhabitude, les premiers téléphones à obtenir le logiciel officiel sont les téléphones Pixel :

Pixel 3 et 3XL

Pixel 3a et 3a XL

Pixel 4 et 4XL

Pixel 4a et 4a (5G)

Pixel 5

Cependant, les partenaires du fabricant Android ont été inclus dans le programme bêta et devraient être dans le premier déploiement officiel :

Asus Zenfone 8

OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro

Oppo Find X3 Pro (régions spécifiques uniquement)

Realme GT

Sharp (mise à jour à venir)

Tecno Camon 17

TCL 20 et TCL 20 Pro 5G

Vivo iQOO 7 Légende

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i et Mi 11X Pro

ZTE Axon 30 Ultra 5G

Bien quils naient pas obtenu le logiciel le premier jour du déploiement, les combinés ci-dessus devraient être parmi les premiers téléphones tiers à obtenir la nouvelle plate-forme Android 12. Nous suivons tous les détails sur Android 12 pour des modèles spécifiques ici .

Google a confirmé le nom en 2020

Google a annoncé en septembre 2020 - via unarticle de blog Android Developers - que la version 2021 dAndroid sappellerait Android 12.

Le but ici est de rendre les choses plus formelles, donc Google utilise une approche numérotée de base plutôt que de pousser les noms de friandises quil utilisait auparavant. Cependant, nous pensons quAndroid 12 porte également le nom de code Snow Cone - le surnom S apparaît brièvement dans la barre détat lors du premier démarrage.

La réponse courte est : oui, beaucoup. Il y a toute une série de changements, y compris une refonte radicale de linterface utilisateur, ainsi que de nouvelles capacités de personnalisation et de confidentialité. Voici quelques-uns des changements présents.

La première chose que vous remarquerez probablement la première fois que vous allumez un téléphone sous Android 12 est la nouvelle horloge de lécran de verrouillage. Avec votre téléphone sans notifications, une grande horloge numérique occupe une place de choix au centre de lécran.

Lorsque vous faites glisser pour déverrouiller le téléphone, vous remarquerez un nouveau design pour le clavier à code PIN. Les « boutons » sont ronds, larges et minimalistes avec des tons pastel. Ces nuances sont régies par Material You.

Les notifications ont également subi une refonte de la conception. Le style des fenêtres de notification a changé et elles sont automatiquement regroupées par application ou séparées si elles ne sont pas conversationnelles.

En outre, il existe un nouveau contrôle de répétition simple que vous appuyez simplement pour répéter, plutôt que davoir à balayer la notification. Ensuite, vous pouvez répéter des notifications spécifiques pendant une durée définie.

Lorsque vous faites défiler les paramètres rapides et les notifications du haut de lécran, vous ne verrez plus ces petites bascules rondes. Au lieu de cela, ils ont été remplacés par des commandes rectangulaires beaucoup plus grandes, similaires à celles que nous avons vues dans le menu Alimentation dAndroid 11 pour contrôler les appareils intelligents.

Ce qui est intéressant ici, cest la palette de couleurs. Google a activé la fonctionnalité qui lui permet de choisir automatiquement une couleur en fonction du fond décran que vous avez, appelé Material You. Donc, si votre fond décran est à prédominance rose/violet, la teinte des réglages rapides le sera également. Ou vert, si votre fond décran est vert. Et ainsi de suite - tout est personnalisable.

Prenez une capture décran et si la page est plus longue que ce que vous avez capturé, vous avez la possibilité den capturer plus. Oui, la capture de défilement est dans Android 12.

Dirigez-vous vers la fonction dédition / balisage et vous pouvez maintenant taper du texte sur vos captures décran dans un certain nombre de couleurs de police différentes. De plus, vous pouvez y coller des emojis si vous le souhaitez en appuyant sur la petite icône dautocollant. Vous pouvez également les redimensionner facilement en pinçant simplement pour zoomer.

En passant, vous pouvez désormais facilement ignorer les vignettes de capture décran en les faisant glisser hors de lécran. Simple.

Semblable au marquage des captures décran ci-dessus, lorsque vous partagez un fichier image, une nouvelle option "Modifier" vous permet de marquer des images avant de les envoyer. Affichez simplement le menu de partage par défaut et appuyez sur « plus » où il charge vos autres applications et vous donne loption de modification à côté de Partage à proximité sous la vignette de limage.

Lun des nouveaux changements officiels majeurs est le tableau de bord de confidentialité. Cela vous donnera un accès facile pour voir quelles applications ont accédé à certaines autorisations. Que ce soit votre caméra et votre micro ou votre emplacement. De plus, lorsque vous lancez une application pour la première fois et quelle souhaite accéder à votre position, vous pouvez décider de ne lui permettre daccéder quà une position approximative plutôt que précise.

Android 12 a également ajouté des bascules marche/arrêt rapides dans le menu de lombre rapide qui désactivent le micro, lemplacement et la caméra afin que rien ne puisse y accéder. Lorsque la caméra ou le micro est utilisé, un petit point vert apparaît en haut à droite de lécran. Si vous faites glisser votre doigt vers le bas, vous pouvez voir une icône complète et appuyer dessus vous indiquera quelle application capture des images ou du son.

Le thème est une partie importante de la nouvelle liste de fonctionnalités dAndroid 12. Dans la fenêtre de personnalisation, vous pouvez choisir que les couleurs de votre fond décran déterminent les couleurs daccent et darrière-plan de lensemble du téléphone. Il vous permet également dactiver une fonction "icônes thématiques" qui transforme également les icônes de vos applications en icônes de couleur assortie - bien que cela ne semble fonctionner principalement quavec les applications Google.

Le système vous permet de choisir un fond décran, puis de prendre les couleurs du thème du fond décran ou vous pouvez choisir une couleur complémentaire "de base" à la place. Vous trouverez ensuite ces couleurs thématiques au-delà de lécran daccueil - elles seront reprises dans les éléments de conception sur le téléphone, avec certaines applications, comme la calculatrice ou le numéroteur, qui subiront une transformation de couleur pour sadapter au thème.

Lun des changements les plus importants de linterface utilisateur est le widget de contrôle multimédia mis à jour qui apparaît dans le menu déroulant lorsque vous écoutez de la musique. Google la agrandie, la faisant sétendre sur presque toute la largeur de lécran et a ajusté la disposition afin que les commandes soient plus proches du milieu de lécran. Il prend également plus despace sur lécran de verrouillage lorsquil est actif.

Maintenant, si vous écoutez la musique sur votre téléphone localement, vous pouvez appuyer sur la petite icône dans le coin du widget et cela ouvre une nouvelle fenêtre contextuelle demplacement de lecture. Ici, vous pouvez régler le volume de la musique ou coupler rapidement un nouvel appareil comme une paire découteurs dun haut-parleur Bluetooth.

Un autre petit ajustement de linterface se présente sous la forme du nouveau menu contextuel contextuel qui apparaît lorsque vous appuyez et maintenez une icône dapplication. Le menu est plus grand, chaque commande étant séparée et prenant plus de place à lécran, ce qui facilitera probablement son utilisation.

Il sagit dune fonctionnalité potentiellement pratique qui vous permet de partager rapidement les détails de votre réseau WiFi avec des personnes dans la même pièce que vous. Ainsi, alors que vous pouviez auparavant partager votre Wi-Fi à laide dun scanner de code QR, si vous regardez en dessous dans Android 12, vous obtenez maintenant loption qui dit « À proximité ». Appuyez dessus, activez Partage à proximité, puis il recherchera des appareils près de chez vous avec lesquels partager les détails.

Les widgets ont été entièrement repensés pour offrir une fenêtre plus ajustable et conçue pour sintégrer au reste de linterface arrondie et conviviale. Le widget de conversation affiche les conversations récentes et Photos dispose dun widget de souvenirs qui peut afficher les souvenirs de Google Photos directement sur votre écran daccueil.

Il existe désormais un nouveau mode à une main que vous pouvez activer. Il a fait sa première apparition dans laperçu du deuxième développeur et pourrait faciliter lutilisation de téléphones à écran plus grand à lavenir. Lorsquil est actif, tout ce que vous avez à faire est de faire glisser vers le bas depuis le bord inférieur du téléphone et cela amène lapplication que vous visualisez vers le bas à mi-chemin, pour rendre le haut plus facile à atteindre.

PiP existe sur Android depuis un certain temps et signifie que vous pouvez avoir une petite vidéo flottante à lécran même lorsque vous nêtes pas dans lapplication vidéo. Les nouveaux contrôles permettent dagrandir la fenêtre sans passer en plein écran.

Il existe un geste de double pression pour les téléphones Pixel avec Android 12.

Lorsquil est activé, vous pouvez appuyer deux fois rapidement sur larrière de votre téléphone pour prendre une capture décran, mais vous pouvez également le programmer pour faire dautres choses. Il peut également être configuré pour dautres actions, comme lancer lassistant Google, mettre en pause/reprendre la lecture multimédia, ouvrir le volet de notification et ouvrir la vue des applications récentes.

Voici tout ce que nous avons entendu sur Android 12 jusquà présent.

Google a finalement sorti la version publique officielle dAndroid 12 pour ses utilisateurs Pixel.

Google a déployé la version bêta finale dAndroid 12. Ensuite, la version officielle.

La deuxième version bêta publique dAndroid 12 a été lancée et est disponible au téléchargement.

Android 12 a été présenté par Google et présente une multitude de changements et un nouveau look.

Google a publié la prochaine version daperçu pour les développeurs presque exactement un mois après la première et a introduit quelques nouvelles fonctionnalités.

Google a rendu la version bêta d Android 12 disponible pour le téléchargement et linstallation sur les appareils Pixel.

Les rumeurs suggèrent quAndroid 12 pourrait introduire un modèle à une main, une capture décran roulante et pourrait donner aux propriétaires de Pixel une fonction de rotation décran basée sur le visage.

Des images qui proviendraient de la diapositive montrant les visuels dAndroid 12 ont fuité, nous donnant un aperçu de ce que nous pourrions attendre du logiciel.

9to5Google a affirmé que Google sefforçait dapporter un geste de double pression aux téléphones Pixel avec Android 12. Nom de code Columbus, ce geste peut invoquer Google Assistant et peut être configuré pour dautres actions. Il vous suffit de taper deux fois rapidement à larrière de votre téléphone pour lutiliser.

9to5Google a affirmé que Google travaillait sur une version remaniée de lécran partagé appelée "App Pairs".

Les développeurs XDA ont affirmé que Google travaillait sur une fonction dhibernation des applications pour libérer de lespace pour Android 12.

Une poignée de commits fusionnés avec AOSP décrivent une nouvelle fonctionnalité de mode réseau restreint peut-être pour Android 12.

Les développeurs XDA ont affirmé que Google prévoyait dinclure Android Runtime (ART) en tant que module Mainline pouvant être mis à jour dans Android 12.

Nous ne nous attendions pas à ce que la première mention dAndroid 12 par Google - la prochaine itération dAndroid attendue en 2021 - concerne les magasins dapplications et les frais.