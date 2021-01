Android 12: date de sortie, fonctionnalités, fuites, rumeurs et actualités

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Chaque année, Google publie une mise à jour logicielle majeure de son système dexploitation mobile Android.

Lannée dernière, il a déployé Android 11 . En 2021, il annoncera Android 12. Il ny a pas encore beaucoup dinformations sur la mise à jour, mais quelques choses sont apparues. Ci-dessous, vous trouverez une liste de tout ce qui est connu, y compris toutes les rumeurs les plus juteuses.

Noubliez pas de revenir également, car Pocket-lint prévoit de mettre à jour ce guide avec toutes les dernières nouvelles, fuites et rapports.

Date de sortie de laperçu pour les développeurs: vers février 2021

vers février 2021 Date de sortie de la bêta publique: vers mai 2021

vers mai 2021 Déploiement officiel pour les consommateurs: vers septembre 2021

Google suit généralement un modèle: au cours des premiers mois de lannée, il lance un aperçu des développeurs. Par exemple, laperçu pour les développeurs dAndroid 11 a atterri en février 2020. Laperçu pour les développeurs dAndroid 12 devrait donc arriver dès février 2021. Puis, généralement en mai, Google organise une conférence I / O, où il annonce le premier public bêta pour que les consommateurs testent de nouvelles fonctionnalités.

La version finale et finie dAndroid 12 ne sera probablement pas officiellement déployée sur les téléphones compatibles avant lautomne prochain, vers septembre 2021.

Les appareils Pixel recevront sûrement Android 12 en premier

recevront sûrement Android 12 en premier Le prochain produit phare de Pixel sera probablement lancé avec lui

sera probablement lancé avec lui Les appareils partenaires peuvent également être inclus dans le déploiement initial

Lors de la sortie de la version finale dAndroid 12, il sera probablement le premier à sélectionner les appareils, y compris la gamme Pixel de Google. Par exemple, au lancement, Android 11 ne prenait en charge que le Pixel 2 et les téléphones Pixel plus récents, ainsi quune poignée dappareils de OnePlus, Xiaomi, OPPO et Realme.

Oui. Google a confirmé le nom en 2020.

Google a annoncé en septembre dernier via unarticle de blog Android Developers que la version 2021 dAndroid sappellera Android 12.

En termes de nouvelles fonctionnalités dAndroid 12, peu de choses ont fait surface jusquà présent. Cela dit, ce qui suit a été confirmé, divulgué ou rumeur jusquà présent ...

Google a déclaré dans unarticle de blog lautomne dernier quAndroid 12 «rendra encore plus facile pour les gens dutiliser dautres boutiques dapplications sur leurs appareils tout en veillant à ne pas compromettre les mesures de sécurité mises en place par Android». Il na pas précisé ce que cela signifie, en particulier, ou comment cela fonctionnera. Mais nous supposons que vous serez en mesure daccéder rapidement aux applications dans les magasins tiers avec votre appareil, et des mesures de sécurité seront en place.

Mishaal Rahman, du développeur XDA, a fouillé dans les entrées Gerrit du projet Android Open Source (AOSP) et a repéré des mentions dun nouveau mode de réseau restreint. Plus précisément, une fois activée, la fonctionnalité permettrait aux applications avec une autorisation «dutiliser la connectivité des réseaux restreints» pour accéder au réseau. Dautres applications sur votre téléphone sans cette autorisation ne pourraient pas envoyer ou recevoir de données.

Mishaal indique que cette autorisation ne peut être accordée quaux privilégiés applications système signées par lOEM. Cela ne semble donc pas être un pare-feu configurable au niveau du système, mais il a toujours un potentiel dutilisation intéressant. Imaginez si Google propose une option de paramètres destinés aux utilisateurs pour restreindre laccès à Internet par application. Cependant, on ne sait pas encore comment Google pourrait implémenter son mode de réseau restreint dans Android 12.

Android 11 offre une expérience en écran partagé, où vous pouvez ouvrir deux applications sur votre appareil en même temps. Pour Android 12, 9to5Google a déclaré que Google travaillait sur une version améliorée appelée App Pairs. Actuellement, lécran partagé «épingle» une application, mais le système de paires dapplications dAndroid 12 regroupera deux applications en une «tâche» afin que vous puissiez choisir deux de vos applications récemment ouvertes pour devenir une paire.

Une fois couplé, vous devriez pouvoir basculer entre lutilisation dune seule application différente et la paire que vous avez créée. 9to5Gogole a partagé une maquette de lapparence de la fonctionnalité. (Vous pouvez le voir ci-dessus. La gauche est maintenant Android 11. La droite, cependant, montre comment la vue récente traite une paire comme une activité conjointe.) Les paires dapplications dAndroid 12 offrent également un séparateur pour vous permettre dajuster la quantité de lécran est utilisé par une application.

Android 12 pourrait également permettre à Google de fournir directement des mises à jour du système dexploitation. Les développeurs XDA ont remarqué que la société prévoyait dajouter Android Runtime (ART) en tant que module Mainline dans Android 12, lui permettant de diffuser davantage de mises à jour du système dexploitation via Google Play Store, plutôt que de les envoyer par liaison radio. Cela pourrait entraîner des mises à jour plus fréquentes et moins de blocages de la part des fabricants de téléphones.

Les développeurs XDA ont découvert quAndroid 12 pourrait avoir une fonctionnalité qui «met en veille» les applications ouvertes qui ne sont pas actuellement utilisées, ce qui les rend moins gourmandes en énergie et libère de lespace. Sur la base des modifications de code soumises à AOSP , Google, en particulier, ajoute un nouveau système, «qui gère létat dhibernation des applications, un état des applications peut entrer, ce qui signifie quelles ne sont pas utilisées activement et peuvent être optimisées pour le stockage».

Android na pas eu de refonte de la conception depuis Material Design en 2014, donc un tout nouveau look serait le bienvenu. Cela pourrait inclure des widgets empilables, ce que iOS 14 offre aux utilisateurs diPhone et diPad. Ce serait formidable de voir la prise en charge de plus de téléphones au lancement dAndroid 12, ainsi que toutes les fonctionnalités disponibles sur tous les téléphones. Actuellement, Google a tendance à réserver des fonctionnalités Android vraiment intéressantes aux utilisateurs de Pixel.

Voici tout ce que nous avons entendu sur Android 12 jusquà présent.

9to5Google a affirmé que Google travaillait sur une version remaniée de lécran partagé appelée "Paires dapplications".

Les développeurs XDA ont affirmé que Google travaillait sur une fonction dhibernation dapplication pour libérer de lespace pour Android 12.

Une poignée de commits fusionnés avec AOSP décrivent une nouvelle fonctionnalité de mode réseau restreint, éventuellement pour Android 12.

Les développeurs XDA ont affirmé que Google prévoyait dinclure Android Runtime (ART) en tant que module Mainline pouvant être mis à jour dans Android 12.

Nous ne nous attendions pas à ce que la première mention dAndroid 12 par Google - la prochaine itération dAndroid prévue en 2021 - concerne les app stores et les frais.

Écrit par Maggie Tillman.