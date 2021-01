Google propose désormais un Pixel 4a 5G débloqué en blanc aux États-Unis

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google propose désormais un Pixel 4a 5G déverrouillé en "Clearly White". Auparavant, un modèle déverrouillé nétait disponible quen noir.

La société a lancé un Pixel 4a 5G blanc lautomne dernier, mais il était exclusif à Verizon et plus cher car il prend en charge la 5G à ondes millimétriques (mmWave 5G). Le nouveau Pixel 4A 5G blanc et déverrouillé de Google est cependant une version standard et coûte 499 $. Sur les détaillants tels que B&H Photo , il est marqué comme une nouvelle version. Google a également confirmé quil était nouveau et quil commencerait à être expédié à partir du 28 janvier 2021.

En termes de design, cest exactement la même chose que la version mmWave 5G de Verizon, avec un bouton dalimentation vert menthe. Cest aussi un appareil 5G toujours, mais vous obtenez une 5G inférieure à 6. Alors, voici à quoi ressemble larbre de tarification du Pixel 4a 5G:

Pixel 4A 5G UW

Juste noir / noir (avec 5G à ondes millimétriques), exclusivité Verizon pour 599 $

Clairement blanc / blanc (avec 5G à ondes millimétriques), exclusivité Verizon pour 599 $

Pixel 4A 5G

Juste noir / noir (avec sous-6 5G), débloqué pour 499 $

Clairement blanc / blanc (avec sous-6 5G), débloqué 499 $

SQUIRREL_2709684

Gardez à lesprit quun appareil déverrouillé signifie que vous pouvez lutiliser avec nimporte quel opérateur de téléphonie mobile aux États-Unis, vous nêtes donc pas limité à Verizon.

Écrit par Maggie Tillman.