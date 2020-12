Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google Street View et Maps reçoivent une mise à jour qui vous permettra de soumettre des photos Street View immersives en utilisant uniquement votre téléphone. Google a publié un article de blog pour confirmer son intention de commencer à utiliser le contenu généré par les utilisateurs lorsquil ne dispose pas de ses propres données Street View.

Plus précisément, Google a déclaré que les utilisateurs dAndroid dotés dappareils compatibles ARCore pourront capturer et publier des photos sur son service Google Street View. Google accepte les soumissions à Toronto, à New York, à Austin, au Nigéria, en Indonésie et au Costa Rica. À terme, dautres régions seront ajoutées.

Vous naurez pas besoin dune caméra ou dun accessoire spécial à 360 degrés pour commencer. Google a déclaré quil pouvait faire pivoter et positionner automatiquement plusieurs photos capturées dans son application Street View pour les appareils Android. Pour être clair, il sagit dune fonctionnalité bêta, et elle est en test depuis un certain temps, selon Google. Pour commencer, ouvrez la dernière version de Street View Map, cliquez sur le nouveau bouton Créer dans la barre de navigation et commencez à enregistrer des images. Cest si simple.

«Alors que nos propres randonneurs et voitures Street View ont collecté plus de 170 milliards dimages à 10 millions de kilomètres autour de la planète, il reste encore de nombreuses régions du monde non cartographiées», a expliqué Stafford Marquardt, chef de produit de Google Maps Street View. "Là où les gens contribuent à des photos connectées, elles apparaissent dans le calque Street View sur Google Maps sous forme de lignes bleues en pointillé."

Ajoutez tout cela et Gooogle Street View devrait rapidement arriver à plus dendroits, y compris les zones rurales, du monde. Les images générées par les utilisateurs seront même utilisées dans Google Maps. Bien sûr, Google a déclaré quil continuerait de brouiller les parties sensibles de toutes les soumissions, telles que les visages et les plaques dimmatriculation.

Écrit par Maggie Tillman.