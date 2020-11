Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a confirmé un certain nombre doffres du Black Friday, ce qui signifie des réductions sur un certain nombre de ses téléphones Pixel, ce qui vous permet déconomiser de largent.

Heureusement, ces offres ne se limitent pas au Google Store - vous pouvez les obtenir auprès dun certain nombre de détaillants, vous pouvez donc choisir où acheter. Lavantage des téléphones Pixel comprend des mises à jour instantanées des logiciels Android, pas de bloatware et bien sûr, lappareil photo sans tracas qui donne certains des meilleurs résultats sur le marché.

• Google Pixel 4a 5G, 128 Go, était de 499 £ maintenant 459 £ (économisez 40 £): il est tout neuf, offre la même puissance que le Pixel 5 et le même appareil photo que le Pixel 5, avec un écran plus grand et un prix moins cher. Voir loffre chez Carphone Warehouse ou voir loffre chez John Lewis .

• Google Pixel 4a, 64 Go, était de 349 £, maintenant 319 £ (économisez 30 £): le Pixel 4a est un excellent milieu de gamme compact avec un appareil photo de pointe et maintenant un prix moins cher. Consultez loffre sur Amazon UK.

• Google Pixel 3a, 64 Go, était de 329 £, maintenant 279 £ (économisez 50 £): cest un téléphone 2019, mais cest le moins cher du lot, avec un superbe appareil photo, un logiciel Android 11 propre et un écran décent. Consultez loffre chez Argos.

Ces offres sont susceptibles de durer pendant la période du Black Friday et du Cyber Monday, mais seulement jusquà épuisement des stocks, il vaut donc la peine dacheter le plus tôt possible.

Écrit par Chris Hall.