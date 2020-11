Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le téléphone Pixel 4a de milieu de gamme de Google, sorti en août dernier, est maintenant disponible dans une nouvelle couleur en édition limitée appelée Barely Blue .

Depuis ses débuts il y a quelques mois, le Pixel 4a nest disponible que dans une couleur noire de base. Mais, à partir du 16 novembre 2020, vous pouvez obtenir le combiné dans une variante bleu bébé pour 349 $ - le même prix que la variante noire dorigine. Une fois que toutes les unités disponibles seront épuisées sur le Google Store, Barely Blue sera abandonnée. Le modèle est également disponible uniquement aux États-Unis pour le moment, bien que la couleur arrive au Japon avant la fin de lannée.

Le Pixel 4a est une version réduite du Pixel 4 , le téléphone phare de Google en 2019, qui cherche à apporter cette expérience logicielle Android pure et les prouesses de lappareil photo de Google à un prix inférieur. Mais le Pixel 4a est également une mise à niveau du Pixel 3a - avec le nouvel appareil positionné légèrement plus haut grâce à un matériel plus puissant, ce qui le place dans une position de milieu de gamme compétitive.

Il dispose dun seul appareil photo de 12,2 mégapixels à larrière, dune caméra frontale de 8 mégapixels, du chipset Snapdragon 730G de Qualcomm et dune prise casque. Il manque de résistance à leau, daffichage à 90 Hz et de chargement sans fil.

Néanmoins, nous avons fait léloge du Pixel 4a dans notre examen .

Écrit par Maggie Tillman.