(Pocket-lint) - La modification récemment annoncée par Google de sa structure de prix pour Google Photos , dans laquelle le stockage de photos «de haute qualité» commencera à compter sur le stockage en ligne des gens, sera appliquée aussi largement quon le craignait, a-t-on confirmé.

La clarification principale ici est que ses propres téléphones Pixel, qui étaient auparavant dotés dun stockage de photos gratuit à vie, perdront cet avantage à lavenir afin de créer un système unique comme annoncé.

Cela signifie que, comme le reste dentre nous, en juin 2021, même ceux qui achèteront les téléphones Pixel que Google proposera ensuite devront acheter un plan Google One ou trouver un autre site de stockage de photos pour leurs archives au fur et à mesure de leur croissance. Limite de 15 Go.

Cest, en fait, la deuxième fois que Google révise lavantage de stockage du Pixel à la baisse - au début, les téléphones offraient un stockage illimité à la taille du fichier dorigine des photos, avant que cela ne soit révisé à la référence de «haute qualité» elle-même, probablement une fois que Google sest rendu compte de la quantité de stockage de données gratuit que cela représentait pour la plupart des gens.

Maintenant, il semblerait que les beaux jours soient terminés et que payer pour le stockage des photos va être un problème que nous devons tous affronter à notre manière.

Écrit par Max Freeman-Mills.