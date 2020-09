Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé les téléphones Pixel 5 et Pixel 4a 5G lors de son événement Launch Night In le mercredi 30 septembre et les précommandes sont maintenant disponibles.

Mieux encore, les deux viennent avec une offre incroyable pour les Britanniques.

Précommandez le nouveau Google Pixel 5 ou le Pixel 4a 5G au Royaume-Uni à certaines dates (voir ci-dessous) et vous obtiendrez gratuitement une paire découteurs ANC sans fil Bose QC35 II.

Étant donné que les écouteurs coûtent généralement 259 £ (299 £ lors du lancement initial) et que le Pixel 5 est à 599 £ et que 4a 5G coûte 499 £, vous pouvez voir à quel point cest une bonne affaire.

Laccord sera disponible via Google et des partenaires du réseau, tels que EE.

Vous devez commander le Pixel 5 avant le 19 octobre pour pouvoir profiter de loffre, ou le Pixel 4a 5G entre le 5 et le 18 novembre 2020.

Ils viendront également chacun avec trois mois dabonnement au jeu dans le cloud Google Stadia Pro, dans une bonne mesure.

Le Google Pixel 5 sera disponible à partir du 15 octobre et le Google Pixel 4a 5G sortira le 19 novembre.

Écrit par Rik Henderson.