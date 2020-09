Google annonce le Pixel 5 comme un combiné 5G de milieu de gamme

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a officiellement annoncé le Google Pixel 5 , aux côtés du Pixel 4a 5G, alors que la société passe à la connectivité de nouvelle génération avec une paire de combinés.

Le Pixel 5 nest pas un énorme téléphone phare, mais plutôt un mid-ranger de 6 pouces, mais assis sur le Qualcomm Snapdragon 765G, nous avons déjà une bonne idée de ce que ce téléphone offrira.

En fonction des spécifications, il y a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une batterie de 4080 mAh. Vous bénéficiez dune charge de 18 W ainsi que dune charge sans fil, qui fonctionne également en sens inverse pour que vous puissiez charger vos Pixel Buds , par exemple.

Lécran a un trou pour la caméra frontale, mais sen tient à une résolution de 1080p avec des fréquences dimages jusquà 90 Hz. Lécran prend en charge HDR et est OLED, il devrait donc être superbe.

Mais le Pixel est tout au sujet des caméras. Pour 2020, Google sen est tenu au capteur de 12,2 mégapixels avec des pixels de 1,4 µm que nous connaissons si bien, avec une ouverture f / 1,7. Mais ce nest pas vraiment une question de matériel, cest la photographie informatique qui se trouve derrière.

Lun des ajouts intéressants est que Night Sight fonctionnera désormais en mode portrait, vous pourrez donc combiner ces effets pour prendre de superbes photos. Il existe également de nouvelles options déclairage de portrait, afin que vous puissiez améliorer vos photos - et comme il sagit de calcul, vous pouvez lappliquer à des photos que vous avez déjà prises, comme il y a 5 ans.

Il existe également diverses options de stabilisation pour la vidéo, y compris un nouveau mode cinématique qui capturera des panoramiques réguliers avec un ralenti fluide pour cet effet sur grand écran.

Un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels, avec des pixels de 1 µm et une ouverture f / 2,2, rejoint lappareil photo principal. Il capture 107 degrés pour que vous puissiez en tenir plus. La caméra frontale est un 8 mégapixels, f / 2.0, avec des pixels de 1,12 µm.

Le téléphone est certifié IPX8, a un dos en aluminium et un revêtement décran Gorilla Glass 6. Il viendra dans les couleurs noir et vert.

Google présente cela comme un appareil plus abordable et au prix de 599 £ / 699 $, cest beaucoup moins cher que les téléphones Pixel précédents. La question est de savoir si vous opterez pour le Pixel 5, ou le Pixel 4a 5G légèrement moins cher qui a toute la puissance et un écran plus grand ...

Écrit par Chris Hall.