(Pocket-lint) - Lors dun événement matériel dautomne « Launch Night In », Google a officiellement annoncé le Pixel 4a avec 5G .

Cest une nouvelle version du téléphone Pixel 4a que Google a publié en août. La nouvelle version introduit évidemment le support 5G, mais elle coûte également 150 $ de plus que la variante standard, coûtant 499 $ aux États-Unis, 499 £ au Royaume-Uni et 499 € sur la plupart des marchés européens. Il existe également quelques autres différences, comme le fait quil dispose dun écran plus grand de 6,2 pouces avec une résolution de 2340 x 1080. Il dispose également du processeur Qualcomm Snapdragon 765G plus rapide et dune batterie plus grande de 3885 mAh.

Oh, et il conserve la prise casque 3,5 mm. Il a également un monocoque en polycarbonate doux au toucher et aucun verre de protection Corning Gorilla Glass 6.

Comme le Pixel 4a, la variante 5G na pas la charge sans fil ni la résistance à leau - ces fonctionnalités sont réservées au nouveau Pixel 5. La mémoire et le stockage sont également toujours de 6 Go et 128 Go, respectivement, et il a un ultra-large de 16 mégapixels. lentille orientée vers larrière. Consultez notre guide détaillé sur le Pixel 4a 5G pour plus dinformations:

Google a dabord taquiné le Pixel 4a 5G lors du lancement de la variante standard et a annoncé le Pixel 5, bien quil y ait beaucoup dinconnues, comme à quoi il ressemblait exactement, les spécifications clés et en quoi il différait globalement du nouveau Pixel 4a.

Le Pixel 4a 5G nest pas encore disponible, mais vous pouvez rejoindre la liste dattente du Google Store. Il devrait sortir dici la fin de lannée. Il sera disponible en noir ou en blanc.

Écrit par Maggie Tillman.