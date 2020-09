Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google devrait annoncer le Pixel 5 lors de sa «soirée de lancement» le 30 septembre, aux côtés du Pixel 4a 5G et de plusieurs autres appareils.

Nous avons expliqué comment le Pixel 5 pourrait se comparer au Pixel 4a 5G dans une fonctionnalité distincte, mais nous nous concentrons ici sur la façon dont le Pixel 5 pourrait se comparer à ses prédécesseurs, le Pixel 4 et le Pixel 4 XL.

Pixel 5: TBC

Pixel 4: 147,1 x 68,8 x 8,2 mm, 162 g

Pixel 4 XL: 160,4 x 75,1 x 8,2 mm, 193 g

Le Google Pixel 5 est censé comporter un corps en aluminium brossé et est disponible dans les options de couleur noir et vert. Il y aurait un boîtier de caméra carré dans le coin supérieur gauche de larrière, avec un capteur dempreintes digitales physique au milieu.

Sur le devant, des fuites suggèrent quil y aura une caméra perforée dans le coin supérieur gauche, offrant un design presque sans lunette. On ne sattend pas à ce quune prise casque 3,5 mm apparaisse sur le Pixel 5. Comme on pense quil ny a quun seul Pixel 5, sa taille devrait se situer entre le Pixel 4 et 4 XL.

Les Pixel 4 et 4 XL partagent le même design lun que lautre, bien que le XL soit bien sûr plus grand. Les deux ont un boîtier de caméra carré dans le coin supérieur gauche de larrière et ils disposent tous deux dun corps en verre.

Lavant des deux appareils voit une lunette en haut des écrans abritant la caméra frontale et la puce radar Soli pour les commandes gestuelles et Face Unlock. Il ny a pas de capteur dempreintes digitales physique à bord du Pixel 4 ou 4 XL et aucun na de prise casque 3,5 mm.

Pixel 5: 6 pouces, OLED, 90 Hz

Pixel 4: 5,7 pouces, OLED, 90 Hz

Pixel 4 XL: 6,3 pouces, OLED, 90 Hz

Selon certaines rumeurs, le Google Pixel 5 serait doté dun écran OLED de 6 pouces offrant une résolution Full HD + à 2340 x 1080 pixels pour une densité de pixels de 429ppi.

Il est dit de sen tenir au taux de rafraîchissement de 90 Hz que nous avons vu sur les Pixel 4 et 4 XL et il est également dit quil prend en charge le HDR et offre un rapport hauteur / largeur de 19,5: 9.

Le Pixel 4 a un écran légèrement plus petit que ce qui est proposé pour le Pixel 5 à 5,7 pouces, tandis que le Pixel 4 XL est légèrement plus grand à 6,3 pouces. Les deux sont des panneaux OLED et les deux ont un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le Pixel 4 dispose dun écran Full HD + pour une densité de pixels de 444ppi, tandis que le Pixel 4 XL dispose dun écran Quad HD + pour une densité de pixels de 537ppi. Cependant, les deux prennent en charge le HDR et ont tous deux un rapport hauteur / largeur de 19: 9.

Pixel 5: Qualcomm SD765G, 8 Go de RAM, 4080 mAh, 5G

Pixel 4: Qualcomm SD855, 6 Go de RAM, 2800 mAh, 4G

Pixel 4 XL: Qualcomm SD855, 6 Go de RAM, 3700 mAh, 4G

Le Google Pixel 5 fonctionnerait sur le chipset Qualcomm Snapdragon 765G, qui intègre la 5G . On dit quil y a 8 Go de RAM et nous nous attendons à au moins 128 Go de stockage sans microSD pour lextension de stockage.

La capacité de la batterie du Pixel 5 serait de 4080 mAh. Nous nous attendons à une charge rapide de 18 W et à une charge sans fil à bord.

Le Google Pixel 4 et le 4 XL fonctionnent tous deux sur le Qualcomm Snapdragon 855, qui était le processeur phare de Qualcomm au moment de leur lancement. Aucun des deux na de capacités 5G.

Il y a 6 Go de RAM sous le capot des Pixel 4 et 4 XL et les deux sont disponibles dans des options de stockage de 64 Go et 128 Go.

En termes de capacités de batterie, le Pixel 4 dispose dune batterie de 2800mAh, tandis que le Pixel 4 XL a une capacité de 3700mAh. Les deux ont une charge rapide de 18 W et une charge sans fil.

Pixel 5: double arrière (16MP + 12,2MP), simple avant (8MP)

Pixel 4/4 XL: double arrière (16MP + 12,2MP), simple avant (8MP)

Le Google Pixel 5 serait livré avec une double caméra arrière composée dun objectif ultra grand angle 0,5x 16 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un objectif 12,2 mégapixels avec une ouverture f / 1,7.

La caméra frontale perforée serait un capteur à mise au point fixe de 8 mégapixels f / 2.0.

Les Google Pixel 4 et 4 XL ont tous deux une double caméra arrière composée dun capteur de 16 mégapixels avec une ouverture f / 2,4 et dun capteur de 12,2 mégapixels avec une ouverture de f / 1,7.

La caméra frontale des deux appareils est un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0 et une mise au point fixe.

Les Pixel 4 et 4 XL offrent des fonctionnalités telles que Night Sight et la possibilité de capturer des étoiles, toutes deux attendues sur le Pixel 5, parmi certaines nouvelles fonctionnalités.

Pixel 5: à partir de 629 € / 550 £ / 700 $

Pixel 4: à partir de 749 € / 669 £ / 799 $

Pixel 4 XL: à partir de 849 € / 829 £ / 899 $

On prétend que le Google Pixel 5 coûtera 629 € en Europe, soit environ 550 £ au Royaume-Uni et environ 700 $ aux États-Unis. Il serait disponible à partir du 15 octobre.

Le Google Pixel 4 a commencé à 669 £ au Royaume-Uni et 799 $ aux États-Unis lors de son arrivée, tandis que le Pixel 4 XL a commencé à 829 £ au Royaume-Uni et à 899 $ aux États-Unis.

Sur la base des rumeurs, le Google Pixel 5 se situera entre le Pixel 4 et 4 XL en termes de taille, mais passera du verre à laluminium. Il offrira également un design plus moderne de face avec une caméra perforée et une réduction des lunettes par rapport à ses prédécesseurs.

De plus, des rumeurs suggèrent que même sil ne fonctionnera pas sur le processeur phare de Qualcomm, il restera un appareil puissant, offrant une baisse de prix, une augmentation de la RAM et une augmentation de la capacité de la batterie.

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité dès que les spécifications officielles seront révélées.

Écrit par Britta O'Boyle.