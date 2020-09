Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google devrait révéler le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G le 30 septembre, aux côtés de quelques autres appareils.

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G ont tous deux fait beaucoup de fuites au cours des deux derniers mois, nous donnant une idée de ce à quoi nous attendre. Comment pourraient-ils se comparer et comment pourraient-ils se comparer au Pixel 4a récemment lancé?

Voici les spécifications supposées du Pixel 5 et du Pixel 4a 5G par rapport au Pixel 4a pour vous aider à déterminer quel Pixel 2020 pourrait vous convenir.

squirrel_widget_317382

Pixel 5: TBC

Pixel 4a 5G: à confirmer

Pixel 4a: 144 x 69,4 x 8,2 mm / Poids: 143 g

Le Google Pixel 5 serait doté dun corps en aluminium brossé, de couleurs noir et vert et dun boîtier de caméra arrière carré dans le coin supérieur gauche.

Un capteur dempreintes digitales physique devrait être présent au milieu de larrière, tandis que lavant devrait voir une caméra perforée dans le coin supérieur gauche de lécran et des lunettes minimales.

Les mesures nont pas encore été divulguées, mais il sera plus petit que le Pixel 4a 5G et offrira probablement une résistance IP68 à leau et à la poussière , ce que le Pixel 4a na pas et le Pixel 4a 5G est également susceptible domettre.

Le Pixel 4a a un arrière en polycarbonate et comme ce qui est attendu pour le Pixel 5, il a un boîtier de caméra carré dans le coin supérieur gauche de larrière, un capteur dempreintes digitales physique au milieu du dos et une caméra perforée dans le haut à gauche de lécran.

Le Pixel 4a est uniquement disponible en noir et dispose dune prise casque de 3,5 mm que le Pixel 5 nest pas censé offrir.

Le Pixel 4a 5G devrait offrir le même design que le Pixel 4a, avec un corps en polycarbonate plutôt quen aluminium brossé comme le Pixel 5, mais on pense quil sera plus grand que lappareil 4G et le Pixel 5. Il est également dit à venir dans les options de couleur noir et blanc et une prise casque 3,5 mm devrait être à nouveau à bord.

Pixel 5: 6 pouces, OLED, 90 Hz

Pixel 4a 5G: 6,2 pouces, OLED, 60 Hz

Pixel 4a: 5,81 pouces, OLED, 60 Hz

Le Google Pixel 5 aurait un écran OLED de 6 pouces et contrairement aux années précédentes, on pense quil ny a quun seul appareil plutôt quun modèle standard et XL.

Il a affirmé que la résolution serait de 2340 x 1080 pixels pour une densité de pixels de 429ppi et il aurait un rapport daspect de 19,5: 9 et offrirait une prise en charge du HDR . On dit également quil a un taux de rafraîchissement de 90 Hz .

Le Pixel 4a 5G aurait un écran de 6,2 pouces, également OLED, mais avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il ny a actuellement aucun mot sur le rapport hauteur / largeur ou la résolution, bien que nous nous attendions à voir la Full HD + comme les Pixel 5 et 4a.

Le Pixel 4a quant à lui, dispose dun écran de 5,81 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels, offrant un 443ppi. Il est également OLED et a un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, ainsi que la prise en charge du HDR.

Pixel 5: Qualcomm SD765G, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, 4080 mAh

Pixel 4a 5G: Qualcomm SD765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, 3800 mAh

Pixel 4a: Qualcomm SD730, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, 3140 mAh

Le Google Pixel 5 fonctionnerait sur le chipset Qualcomm Snapdragon 765G, qui intègre la 5G . Le Pixel 4a 5G devrait également fonctionner sur ce chipset, tandis que le Pixel 4a fonctionne sur le Qualcomm Snapdragon 730.

Le Pixel 5 aurait 8 Go de RAM, tandis que le Pixel 4a 5G et le Pixel 4a auraient 6 Go de RAM. On pense que tous ont 128 Go de stockage interne et aucun des modèles ne devrait avoir de microSD.

Le Pixel 5 aurait une capacité de batterie de 4080 mAh, tandis que le Pixel 4a 5G aurait une capacité de 3800 mAh et le Pixel 4a une batterie de 3140 mAh.

Pixel 5: 16MP + 12,2MP, 8MP

Pixel 4a 5G: 12,2 MP, 8 MP

Pixel 4a: 12,2 MP, 8 MP

Selon les rapports, le Google Pixel 5 sera livré avec une double caméra arrière, qui serait composée dun objectif ultra grand angle 0,5x 16 mégapixels avec une ouverture f / 2,2 et un objectif 12,2 mégapixels avec un f / 1,7. ouverture. Il prétend que sa caméra frontale est un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture f / 2.0.

Le Pixel 4a possède le même capteur que le Pixel 4, offrant un capteur 12,2 mégapixels 1,4 µm avec objectif f / 1,7 et stabilisation optique de limage, ainsi que toutes les compétences IA du Pixel 4, y compris Night Sight avec mode astrophotographie, Top Shot et Mode Portrait. La caméra frontale est un capteur de 8 mégapixels.

Le Pixel 4a 5G devrait offrir la même configuration de caméra que le Pixel 4a.

Sur la base des rumeurs, le Google Pixel 5 offrira la même puissance que le Pixel 4a 5G mais avec un peu de RAM supplémentaire et une capacité de batterie plus grande, ainsi quun objectif de caméra supplémentaire à larrière.

Il semble également quil offrira également un design légèrement plus haut de gamme avec un cadre en aluminium brossé plutôt quun corps en polycarbonate. Le Pixel 4a 5G semble être plus puissant que le Pixel 4, ainsi que plus grand, tout en offrant une connectivité 5G.

Nous mettrons à jour cette fonctionnalité dès que tous les détails officiels seront révélés.

Écrit par Britta O'Boyle.