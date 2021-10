Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a officiellement confirmé quil dévoilerait ses prochains smartphones, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro , en octobre lors dun événement "Pixel Fall Launch".

Google organise généralement un événement tous les mois doctobre pour présenter son nouveau matériel et ses nouveaux appareils mobiles, y compris les derniers téléphones Pixel. Souvent, lentreprise lancera également dautres produits. Voici donc ce que vous pouvez attendre du spectacle de cette année, ainsi que la façon de regarder laction se dérouler par vous-même.

Google a programmé lévénement Pixel Fall Launch le 19 octobre 2021 à 10h PT (13h HE/18h BST).

Google a révélé que vous pourrez regarder un flux préenregistré de lémission. Il dispose également dun site despace réservé dédié que vous pouvez visiter - où il hébergera probablement le flux. Nous vous suggérons de mettre cette page en signet pour plus tard, car Pocket-lint prévoit dintégrer le flux dévénements ici une fois quil sera disponible.

#Pixel6 , le nouveau Google Phone.



Branchez-vous le 19 octobre à 10 h PT : https://t.co/zmp5byVq1y #Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gs – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 5 octobre 2021

Ce guide sera mis à jour avec les plus grandes annonces de Google au fur et à mesure quelles se produiront. Pour linstant, voici ce que nous attendons de lentreprise :

Google a déjà confirmé quil dévoilerait les Pixel 6 et Pixel 6 Pro lors de lévénement. La société a même déjà détaillé des fonctionnalités et des spécifications sur ses prochains téléphones, notamment en annonçant quils seront alimentés par Tensor, sa puce maison. Bien que nous en sachions beaucoup sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, il reste encore beaucoup à apprendre. Google aura probablement quelques surprises cachées - telles que des annonces de logiciels - dans sa manche.

En parlant dannonces de logiciels, Google pourrait annoncer officiellement la date de sortie dAndroid 12. Récemment, il a seulement dit que le déploiement sur les appareils Pixel commencerait dans les "prochaines semaines". Pocket-lint a un guide complet sur le prochain logiciel mobile. mise à jour, y compris un aperçu de toutes les fonctionnalités et modifications clés.

Au-delà du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro, on dit constamment que Google travaille sur dautres matériels, notamment un Pixel et une Pixel Watch pliables, entre autres. Tout cela pourrait faire une apparition lors de lévénement. Consultez nos guides de rumeurs ci-dessous sur certains des appareils: