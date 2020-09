Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a annoncé un nouvel événement, où il dévoilera probablement le smartphone Pixel 5, un nouveau Chromecast et un nouveau haut-parleur intelligent Google Nest.

Lévénement spécial en ligne uniquement est prévu pour le 30 septembre 2020 à 14 h HE. "Nous vous invitons à tout savoir sur notre nouveau Chromecast, notre dernier haut-parleur intelligent et nos nouveaux téléphones Pixel", lit-on dans linvitation. Google avait précédemment confirmé son intention de lancer un Pixel 5 plus tard cette année. Il a également promis des versions 5G du Pixel 5 et du Pixel 4A.

Vous pouvez en savoir plus sur le Pixel 5 dans notre guide ici. Nous avons également un résumé des rumeurs sur le Pixel 4A 5G ici.

Quant au nouveau Chromecast, il est censé porter le nom de code Sabrina. Les modèles Chromecast les plus récents - le Chromecast Ultra et le Chromecast de troisième génération - ont été annoncés en 2016 et 2018, respectivement. Le nouveau Chromecast changera radicalement de direction par rapport à ces versions précédentes. Jusquà présent, Chromecast na été quun lien entre votre téléviseur et votre contenu, reposant sur un appareil distinct pour le contrôler - votre téléphone ou votre ordinateur portable, par exemple.

Si les nouvelles rumeurs sont exactes, le nouveau Chromecast exécutera Android TV et sera livré avec une télécommande. Vous pouvez en savoir plus sur ce Chromecast dans notre guide ici .

Google a également lancé un nouveau haut-parleur Nest Home en juillet, en publiant une image de lappareil. Il semble quil se placera entre le Nest Mini et le plus grand Google Home Max, avec la possibilité de se tenir debout verticalement. Nous avons également une rumeur sur le prochain haut-parleur Google Nest Home .

Pocket-lint prévoit de couvrir toutes les annonces de Google en direct, bien que lon ne sache pas sil y aura un flux en direct disponible pour le public à regarder le jour de lévénement.

Écrit par Maggie Tillman.