Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelques jours à peine après le déploiement officiel d Android 11 pour les appareils Pixel et autres combinés, Google a annoncé ce à quoi les gens peuvent sattendre, en termes de mises à jour logicielles, pour les appareils moins puissants. Le 10 septembre, la société a publié un article de blog détaillant Android 11 (édition Go).

En 2016, Google a pour la première fois révélé son initiative Android Go, expliquant quil espérait apporter la puissance dAndroid à tout le monde. Android Go est donc censé être une version allégée dAndroid dorigine. Il sagit toujours principalement dAndroid tel que vous le connaissez, mais le nouveau logiciel est optimisé pour les smartphones dotés de processeurs moins performants, de plus petites quantités de mémoire et de données mobiles moins disponibles. Nous avons un guide expliquant exactement ce que fait le logiciel et pourquoi ici .

La dernière version du logiciel Go ajoute des notifications groupées à partir des applications de chat dans vos notifications, tout comme le fait Android 11 standard, ainsi que la possibilité daccorder des autorisations uniques aux applications. Oh, et les applications seront lancées 20% plus rapidement que lédition Go dAndroid 10. Elle comprend également un système de navigation basé sur les gestes.

Google a déclaré quAndroid 11 (édition Go) est maintenant disponible et fonctionnera sur les appareils avec 2 Go de RAM ou moins. (Notez que lédition Go dAndroid 10 est destinée aux appareils avec moins de 1,5 Go de RAM). Le logiciel ne serait chargé que sur les nouveaux téléphones répondant à ces spécifications.

Écrit par Maggie Tillman.