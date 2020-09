Google Pixel 4a est maintenant disponible en précommande au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela a semblé un âge, mais le Google Pixel 4a est maintenant disponible en pré-commande pour ceux du Royaume-Uni. Le téléphone a été annoncé le 3 août et a été mis en vente aux États-Unis, mais en raison de problèmes dapprovisionnement, une sortie plus large na pas été aussi rapide.

Alors que les précommandes souvrent aujourdhui, le téléphone ne sera pas livré avant le 1er octobre, il reste donc une légère attente si vous avez décidé quil sagit de votre prochain téléphone.

Et quel téléphone cest. Le Google Pixel 4a est lun des meilleurs téléphones de sa catégorie. Vous ne pensez peut-être pas cela à partir de sa seule caméra et de ses spécifications, mais lexpérience quil offre est excellente.

Lappareil photo est très performant et même sil na pas beaucoup dobjectifs dans le pack, il se démarque dans le département de lappareil photo par rapport à de nombreux téléphones à trois ou quatre objectifs, grâce à la photographie computationnelle intelligente de Google.

Le Pixel 4a est compact, mais lécran est de grande qualité et il y a beaucoup de puissance. Cest un pas en avant par rapport aux appareils phares en termes de matériel, mais ce nest pas loin de ces appareils phares en termes dexpérience et de vitesse quil offre lors de son utilisation.

Il ny a pas de 5G sur ce modèle - cela arrivera plus tard dans lannée avec un peu plus de puissance - mais cela va également rendre le téléphone plus cher.

Vous pouvez tout savoir sur le Google Pixel 4a dans notre revue .

Écrit par Chris Hall.