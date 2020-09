Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google déploie Android 11 auprès du public, après des mois de tests bêta et de mises à jour du système dexploitation mobile. Il sagit dune mise à jour logicielle en direct pour les propriétaires d appareils Pixel de Google (Pixel 2 et plus récents) ainsi que pour les appareils OnePlus, Xiaomi, OPPO et Realme.

Android 11 apporte un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment des bulles de messages, des notifications repensées, un nouveau menu dalimentation avec des commandes intelligentes pour la maison, un widget de lecture multimédia, une fenêtre dimage dans limage redimensionnable, un enregistrement décran facile, etc. Vous pouvez tout savoir sur la mise à jour ici.

Nous sommes les plus excités par Bubbles. Ce sont comme les têtes de chat de Facebook, mais ils sont intégrés à Android 11 et peuvent être utilisés pour nimporte quelle application en flottant au-dessus de tout ce que vous utilisez. Nous apprécions également que vous puissiez maintenant maintenir le bouton dalimentation de votre téléphone Android pour afficher vos cartes Google Pay, et que les commandes de lecture aient été déplacées de la barre de notification vers le panneau des paramètres rapides.

Lenregistrement décran sans avoir besoin dune application tierce est également un ajout très apprécié. Google a également mis en œuvre certaines modifications de confidentialité, comme la possibilité daccorder aux applications un accès unique à votre micro, à votre caméra ou à votre emplacement, de sorte que chaque fois que vous ouvrez lapplication, vous serez à nouveau invité à obtenir des autorisations.

Vous pouvez également réinitialiser les autorisations des applications que vous navez pas utilisées depuis un certain temps. Android 11 est également livré avec une tonne daméliorations de profil de travail, qui arrivent à un moment où beaucoup travaillent à domicile. Google a déclaré que la mise à jour est conçue pour rendre Android "plus privé et plus productif pour les employés".

Tout dabord, vérifiez si la mise à jour est disponible pour vous:

Ouvrez lapplication Paramètres de votre téléphone. En bas, appuyez sur Système> Avancé> Mise à jour du système. Consultez votre «version Android» et votre «niveau de correctif de sécurité».

Voici comment récupérer la dernière mise à jour Android disponible:

Lorsque vous recevez une notification concernant une mise à jour, appuyez sur laction de mise à jour. Ou, si vous avez accidentellement effacé votre notification, procédez comme suit: Ouvrez lapplication Paramètres de votre téléphone.

En bas, appuyez sur Système> Avancé> Mise à jour du système.

Vous verrez votre statut de mise à jour. Suivez les étapes sur votre écran.

Pour plus dinformations sur le moment où votre appareil recevra Android 11, consultez notre guide ici . Google a également une page FAQ sur la mise à jour Android ici .

Nous pensons que lobtention dAndroid 11 peut prendre un certain temps si vous ne possédez pas lun des appareils répertoriés ci-dessus ou si votre appareil a plus dun an.

Écrit par Maggie Tillman.