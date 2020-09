La fuite de prix du Pixel 5 suggère un autre téléphone Google abordable

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prix du prochain Pixel 5 a été divulgué en ligne, ce qui suggère que Google sécarte des prix phares coûteux.

La fuite suggère que Google demandera 629 € pour le téléphone. Cela pourrait être denviron 560 £ ou 700 $, bien moins que les prix les plus élevés demandés pour les principaux téléphones Samsung ou Apple.

Il y a une raison à cela, cependant. Cela se résume au fait que Google ne sera pas en concurrence dans les enjeux matériels, mais quil utilise plutôt Snapdragon 765G pour ce téléphone. Considérant que 765 téléphones coûtent 300 £, vous pourriez dire quil sagit en fait dun mid-ranger coûteux.

Les informations proviennent de Technik News, qui na pas une histoire énorme, mais qui a connu des fuites de prix précises dans le passé, selon Android Central. Les conversions de prix en £ et $ doivent être prises avec prudence, car les prix sont fixés par marché et les taxes locales signifient souvent quils ne sont pas directement comparables.

Google va vendre le Pixel 5 sur lexpérience et après avoir examiné le Pixel 4a , nous avons de grands espoirs pour ce téléphone. Lappareil photo suscitera un intérêt particulier, car sil noffre pas plus que le Pixel 4a, il sera plus difficile à vendre, même sil proposera la 5G.

Actuellement, nous ne savons pas exactement quand nous attendre le lancement des nouveaux téléphones de Google, la meilleure estimation que nous ayons pour le moment est une annonce le 30 septembre, ce qui correspondrait assez bien aux délais de lancement précédents de Google.

Écrit par Chris Hall.