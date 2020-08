Google Pixel 5 et 4a 5G apparaissent dans une image réelle, avec plus de spécifications révélées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les fuites entourant le Google Pixel 4a 5G et le Pixel 5 ont vraiment commencé à se réchauffer au cours des derniers jours après la confirmation par Google que les deux appareils arriveront plus tard cette année.

Nous avons vu des rendus du Pixel 5 , des spécifications divulguées sur les deux combinés et, plus récemment, des informations supplémentaires sur leur matériel sont apparues, ainsi quune image réelle des deux appareils.

Limage réelle - qui a depuis été supprimée - provient de Reddit ( via 9to5Google ) et montre à la fois le Pixel 4a 5G et le Pixel 5. Les deux appareils semblent avoir un boîtier de caméra carré dans le coin supérieur gauche et un capteur dempreintes digitales physique. On dit que le Pixel 5 est le plus petit appareil et quil présente un arrière texturé, tandis que le 4a 5G est représenté en blanc sur limage.

Avec limage, lutilisateur de Reddit répertorie une gamme de spécifications présumées pour les deux appareils. Lutilisateur affirme que le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G fonctionnent sur le Qualcomm Snapdragon 765G - quelque chose qui a déjà été revendiqué. Le Pixel 5 aurait 8 Go de RAM et une batterie de 4000 mAh, tandis que le Pixel 4a 5G aurait 6 Go de RAM et une batterie de 3800 mAh.

Dautres spécifications détaillées avec limage suggèrent que les deux appareils auront le même objectif dappareil photo que le Pixel 4 et que les deux auront une caméra frontale de 8 mégapixels. On dit que le Pixel 4a 5G aura une prise audio et un écran 60Hz, tandis que le Pixel 5 naura pas de prise audio et un écran 90Hz .

Les Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 devraient être lancés en octobre, mais aucun détail officiel de lévénement na encore été révélé. Pour linstant, vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs sur le Pixel 4a 5G dans notre fonction de résumé , ainsi que tous les détails que nous connaissons jusquà présent sur le Pixel 5 dans notre fonction distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.