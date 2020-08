Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a récemment annoncé le Pixel 4a et a taquiné encore plus de téléphones à venir cette année, y compris le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G . Maintenant, à la suite dune fuite de rendu vendredi , des détails sur les prochains appareils Pixel ont été révélés dans un nouveau rapport.

Selon Android Central , le Pixel 5 comportera un écran de 6 pouces, tandis que le Pixel 4a 5G aura un écran de 6,2 pouces, ce qui les rendra tous les deux plus grands que le Pixel 4a de 5,81 pouces qui vient de sortir. Le Pixel 5, cependant, devrait avoir la même empreinte que le Pixel 4a, mais avec des lunettes plus petites.

Il peut également avoir un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cependant, les spécifications exactes de lécran du Pixel 4a 5G ne sont pas encore connues.

En termes dautres spécifications, le Pixel 5 pourrait contenir deux caméras arrière (standard et ultra-large), 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une capacité de batterie qui sera plus grande que celle du Pixel 4, avec Android Central affirmant que des rumeurs à propos de un 3.080mAh est "entièrement faux".

Le Pixel 5 prend également en charge la charge sans fil Qi 15 W et la charge sans fil inversée 5 W. On ne sait pas si le Pixel 4a 5G aura la même capacité de batterie et les mêmes fonctionnalités que son frère phare, mais les deux pourraient être alimentés par le même processeur Qualcomm Snapdragon 765G.

Google lancera probablement ces téléphones dici le 30 septembre. Le Pixel 4a 5G devrait coûter 499 $. On ne sait pas encore ce que coûtera le Pixel 5.

Écrit par Maggie Tillman.