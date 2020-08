Dates de sortie de Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G suggérées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a déjà confirmé quil lancerait le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G en 2020, mais il ny a pas eu de confirmation de la date. Cela vient peut-être de changer grâce à un leaker Twitter.

Jon Prosser a divulgué la date du Pixel 4a et est maintenant de retour, suggérant que la date de sortie du Pixel 5 sera le 30 septembre. Prosser poursuit ensuite en disant que le Pixel 4a 5G suivra en octobre, sans date précise à ce sujet.

Ce que nous voyons dans le système est



Pixel 5 5G (noir et vert)

Pixel 4a 5G (noir)

- 30 septembre



Pixel 4a 5G (blanc)

- octobre - Jon Prosser (@jon_prosser) 19 août 2020

Ce qui nest pas clair, cest sil sagit de la date de lancement ou de la date de disponibilité. Il ny a pas eu de mot de Google sur un événement pour le nouveau lancement, mais nous pensons que Google voudra saisir loccasion de dire quelque chose sur le nouvel appareil plutôt que de tout faire via un communiqué de presse.

Google vient de lancer le Pixel 4a avec un succès critique . Cest un excellent combiné, abordable et puissant avec un excellent appareil photo. Le positionnement du Pixel 5 a longtemps été remis en question, avec des suggestions selon lesquelles ce ne sera pas un appareil de niveau phare doté du matériel le plus puissant, mais quil reposera plutôt sur le matériel Snapdragon 765 pour offrir les derniers services à un prix plus abordable. point de prix.

À bien des égards, cela a du sens pour Google. Sundar Pichai, PDG dAlphabet, a déclaré dans le passé que le matériel nétait pas pertinent à lère de lIA et de lapprentissage automatique. Google est une entreprise de big data et son travail avec les caméras montre que vous obtiendrez dexcellents résultats grâce à lintelligence artificielle sans avoir besoin dun matériel de caméra excessif. Cela commence à sappliquer également aux téléphones, lécart entre lexpérience sur les appareils phares et les appareils de milieu de gamme se réduisant rapidement.

La version 5G du Pixel 4a est alors prévue pour octobre. Nous pensons que ce ne sera que la disponibilité de cet appareil, bien que si cela se déplace également vers Snapdragon 765, ce sera un combiné plus puissant dans lensemble que la version déjà lancée.

Des temps passionnants attendent les fans de Pixel - la question sera de savoir si Google peut rivaliser sur le prix avec des appareils comme le OnePlus Nord sil déplace ses appareils dans le segment le plus abordable.

Écrit par Chris Hall.