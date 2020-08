Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après quEpic ait ajouté une option dachat dans lapplication qui contournait les propres systèmes de paiement de Google et dApple, Fortnite a été retiré des magasins respectifs .

Cétait une décision planifiée, à en juger par la vidéo quEpic Games a ensuite mise en direct sur les médias sociaux , ainsi que les poursuites qui ont suivi, pour amener un problème croissant: le monopole de lApp Store sur les appareils mobiles.

Ce qui est intéressant, cest que la poursuite Epic contre Google en contient plus que nous ne le savions. Comme le souligne The Verge, Epic Games détaille les accords conclus avec OnePlus et LG pour précharger lapplication Epic Games, ce qui permettrait linstallation et la mise à jour des jeux dEpic en dehors du Google Play Store.

La poursuite précise que Google a déclaré que OnePlus ne pouvait lancer le téléphone avec lapplication Epic Games que sur le marché indien, plutôt que dans le monde entier, ce qui était laccord initial avec OnePlus. Il met en évidence un accord similaire avec LG qui a été bloqué, affirmant que le contrat de Google avec LG stipulait que LG devait "bloquer le téléchargement latéral sur Google Play Store cette année".

Epic a initialement essayé doffrir Fortnite sur Android via sa propre application, avant de capituler en avril 2020 et de loffrir à la place via Google Play. Nous supposons que les événements décrits dans le procès ont conduit à la décision dEpic. Au moment de ce changement, Epic Games a déclaré :

"Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, par le biais de mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et mis à jour, des accords et des accords restrictifs entre les fabricants et les opérateurs, les relations publiques de Google caractérisant les sources de logiciels tiers comme des logiciels malveillants et de nouveaux efforts tels que Google Play Protect pour bloquer catégoriquement les logiciels obtenus en dehors du Google Play Store. " Maintenant, tout a plus de sens.

Il y a beaucoup à jouer dans le dernier défi dEpic à Apple et Google. Bien quil soit amusant de regarder comment cela se déroule, il existe un parallèle facile avec la façon dont Epic a créé son propre magasin de jeux PC. Faire la même chose sur les appareils mobiles est plus difficile car il y a une plus grande barrière dApple et de Google, quEpic veut briser.

Les restrictions dApple sont beaucoup plus strictes - vous ne pouvez pas avoir dautre moyen dobtenir une application sur iPhone ou iPad que via lApp Store. Android est légèrement moins restrictif, permettant au chargement latéral et aux magasins dapplications alternatifs de fonctionner - bien que ce ne soit pas un terrain de jeu égal.

Ne vous attendez pas à ce que cette bataille juridique disparaisse de si tôt - mais si vous souhaitez télécharger Fortnite sur votre téléphone Android , cest toujours assez facile à faire.

Écrit par Chris Hall.