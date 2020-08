Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google se rend probablement compte que, lors dune catastrophe naturelle telle quun tremblement de terre, chaque seconde compte, car il annonce une nouvelle initiative conçue pour vous avertir rapidement des tremblements de terre tout en transformant votre téléphone en un sismomètre portable qui fera partie dun réseau dappareils Android de détection des tremblements de terre.

Google a déclaré quil avait lancé cet effort en collaborant avec le US Geological Survey et le California Governors Office of Emergency Services sur un système dalerte aux tremblements de terre - alimenté par ShakeAlert et développé par les principaux sismologues du pays - pour les appareils Android en Californie. Au départ, le système utilise les signaux de plus de 700 sismomètres installés à travers lÉtat par lUSGS, Cal OES, lUniversité de Californie à Berkeley et le California Institute of Technology.

À terme, le système sappuiera sur les téléphones Android pour fournir des notifications dalerte précoce aux personnes en danger dans le monde entier.

Comme il est coûteux dinstaller un réseau mondial de sismomètres, Google a mis au point le système dalertes sismiques Android. Les utilisateurs dAndroid pourront choisir de transformer leur téléphone en mini-sismomètre et rejoindre le plus grand réseau de détection de tremblement de terre au monde. Cest comme un système de traçage COVID-19, mais pour les tremblements de terre au lieu des personnes diagnostiquées avec le nouveau coronavirus. En fait, Google utilisera laccéléromètre de votre téléphone pour détecter les mouvements.

"Ils sont même suffisamment sensibles pour détecter londe P, qui est la première onde qui sort dun tremblement de terre et qui est généralement beaucoup moins dommageable que londe S qui vient après", a expliqué Google. Lorsque votre appareil détecte un mouvement, il informera le serveur de détection des tremblements de terre de Google avec des informations de localisation, puis le serveur collectera les données des appareils à proximité qui ont opté pour déterminer si un tremblement de terre se produit réellement dans votre région.

Gardez à lesprit que lUC Berkeley a créé une application de détection de tremblement de terre similaire, appelée MyShake, en 2016. Mais lapproche de Google sera plus répandue.

Pour linstant, vous devrez rechercher «tremblement de terre» ou «tremblement de terre à proximité» pour voir si les téléphones Android autour de vous signalent une activité. Google a déclaré que vos résultats de recherche devraient également inclure des conseils provenant de «ressources utiles et crédibles». Les alertes de notification pour les tremblements de terre se déploient dabord en Californie - puisquun système fiable basé sur un sismomètre est en place là-bas - mais elles seront déployées dans davantage dÉtats et de régions à laide du système de détection Android de Google au cours de lannée à venir.

Consultez larticle de blog de Google pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.