Google abandonne déjà les Pixel 4 et 4 XL

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google ne traîne pas - tout juste après avoir annoncé le Google Pixel 4A, qui sannonce comme un succès de milieu de gamme, il efface les ponts en ce qui concerne ses produits phares Pixel.

Il est confirmé quil ne vendra plus le Pixel 4 ou 4XL, en bref, ni ne fabriquera plus de combinés, une fois son stock actuel épuisé. Les téléphones seront sans doute encore disponibles chez dautres détaillants pendant un certain temps, mais une fois quils seront partis, les téléphones seront retirés du marché.

Alors que Google met généralement fin à la production de Pixels après peut-être 18 mois, cest certainement une bonne longueur davance sur le calendrier ici. Cela fait encore moins dun an que le Pixel 4 est sorti, ce qui en fait une durée de conservation très rapide.

De plus, les retards subis par le Pixel 4A finalement annoncé signifient que certaines versions de celui-ci ne frapperont les détaillants quen octobre, alors que le Pixel 5 a été confirmé pour exister mais loin dêtre dévoilé.

Cela signifie que Google a lair assez léger sur le plan matériel en ce moment, sans produit haut de gamme à vendre. Il espère changer cela quand il finira par retirer correctement les enveloppes du Pixel 5.

Cela réduit également le rideau sur la réponse décevante au Pixel 4, qui a poursuivi la tendance vers dexcellents appareils photo de léquipe Pixel, mais na pas retenu latterrissage en ce qui concerne lautonomie ou les performances de la batterie.

Écrit par Max Freeman-Mills.