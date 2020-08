Quest-ce que Google Near Share et comment lutiliser?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le partage à proximité de Google est un moyen pour les utilisateurs dAndroid de partager rapidement du contenu entre les appareils, similaire à ce quApple propose avec AirDrop pour les utilisateurs iOS.

La fonction de partage à proximité permet un partage facile et fiable sur des milliers de modèles de téléphones Android et fonctionne en ligne et hors ligne.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le partage à proximité de Google, y compris son fonctionnement, les appareils avec lesquels il fonctionne et comment lutiliser.

Google Partage à proximité permet aux utilisateurs dAndroid de partager instantanément des fichiers, des liens, des images et plus encore avec les utilisateurs dAndroid à proximité, tout en protégeant votre vie privée.

Plutôt que davoir à ouvrir des applications individuelles, telles que Messages, WhatsApp ou Gmail, recherchez le fichier que vous souhaitez partager et joignez-le, Partage à proximité vous permet de partager du contenu en quelques clics.

Une liste dappareils saffiche à proximité lorsque vous utilisez la fonction de partage à proximité, avec laquelle vous pouvez partager du contenu. Lorsque vous appuyez sur le destinataire, il sera averti avec loption daccepter ou de refuser le fichier que vous partagez.

Le partage à proximité de Google choisira alors automatiquement le meilleur protocole pour un partage rapide et facile à laide de Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC ou WiFi peer-to-peer. Cela signifie que vous pouvez utiliser le partage à proximité même lorsque vous êtes complètement hors ligne.

Pour utiliser le partage à proximité, vous devez vous assurer que la fonctionnalité est activée. Il nécessite Android 6.0+ et vous devrez activer le Bluetooth et la localisation sur votre appareil Android.

Vous devrez ensuite accéder à lapplication Paramètres sur votre appareil Android> Appuyez sur Google> Connexions de lappareil> Partage à proximité> Activer. Pour désactiver le partage à proximité, appuyez sur Paramètres, puis désactivez le partage à proximité.

Lorsque vous êtes prêt à partager un fichier, une photo, une page Web ou tout ce que vous souhaitez partager, ouvrez le fichier et appuyez sur licône de partage. Vous devrez ensuite sélectionner À proximité.

Tenez votre téléphone à proximité de lappareil avec lequel vous souhaitez partager et sous «Recherche dappareils à proximité», appuyez sur le contact, puis sur Envoyer. Un message apparaîtra disant "Envoi", une fois que "Envoyé" apparaît, vous pouvez appuyer sur fermer.

Lorsque vous souhaitez recevoir un fichier, une photo ou un autre contenu du téléphone dune personne, vous devez lui demander de suivre les étapes ci-dessus.

Lorsquils appuient sur envoyer le contenu quils partagent, vous recevrez une notification indiquant que quelquun partage du contenu avec vous.

Si vous ne lavez pas déjà fait, pour rendre votre appareil visible, appuyez sur la notification. Si vous êtes invité à activer le partage à proximité, le Bluetooth ou la localisation, appuyez sur Activer. Pour obtenir le contenu, appuyez simplement sur Accepter.

Google affirme que le partage à proximité a été conçu avec la confidentialité à la base, permettant aux utilisateurs dAndroid denvoyer et de recevoir des fichiers sans partager leurs informations de contact. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir de manière anonyme et vous pouvez ajuster vos paramètres de confidentialité et qui vous voit dans les paramètres rapides de votre téléphone.

Ouvrez lapplication Paramètres de votre téléphone> Appuyez sur Google> Connexions de lappareil> Partage à proximité> Visibilité de lappareil.

Il est possible de choisir entre «Tous les contacts», «Certains contacts» et «Caché» en ce qui concerne votre visibilité sur Partage à proximité.

Si vous sélectionnez «Tous les contacts», votre appareil sera visible par vos contacts lorsque votre écran est allumé et déverrouillé. Si vous sélectionnez "Certains contacts", vous verrez une liste des contacts près de chez vous qui ont un partage à proximité ouvert et qui ont choisi dêtre visibles. Vous devrez ensuite basculer sur les contacts de la liste que vous souhaitez pouvoir vous voir lors du partage dun fichier.

Pour que les contacts apparaissent dans la liste Partage à proximité, vous devez avoir ajouté leur adresse e-mail associée à leur compte Google à leurs coordonnées.

Si vous sélectionnez "Masqué", votre appareil nest visible que lorsque le partage à proximité est ouvert.

Le partage à proximité de Google a commencé à être déployé sur les téléphones Android 6.0+ à partir du 4 août 2020. Certains appareils Google Pixel et Samsung seront les premiers smartphones à recevoir le partage à proximité, mais dautres appareils bénéficieront de cette fonctionnalité au cours des prochaines semaines.

La fonctionnalité de partage à proximité sera également disponible sur les Chromebooks dans les "prochains mois".

Si vous rencontrez des problèmes avec la fonctionnalité de partage à proximité, essayez ce qui suit:

Vérifiez que Bluetooth est activé pour les deux téléphones

Vérifier que la localisation est activée pour les deux téléphones

Rapprochez les appareils, à moins de 300 mm (1 pied) lun de lautre

Activer et désactiver le mode avion

Éteignez et rallumez votre téléphone

Attendez que personne dautre ne partage de contenu avec lautre téléphone

Écrit par Britta O'Boyle.