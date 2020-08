Google pré-annonce deux téléphones 5G pour octobre - Pixel 5 et Pixel 4a 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - En plus dannoncer le Pixel 4a , Google vient de pré-annoncer deux autres appareils de la gamme Pixel - le Pixel 4a (5G) à partir de 499 $ et le Pixel 5 qui sera également un combiné 5G.

Les deux feront leurs débuts complets en octobre.

Google indique que les prochains Pixel 4a (5G) et Pixel 5 seront disponibles aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, au Japon, à Taiwan et en Australie. Le Pixel 4a 5G a une prime de prix significative par rapport au 4a standard, mais on pense quil aura des composants internes plus puissants.

Voici tout ce que nous savons sur le Pixel 4a 5G jusquà présent . Et si vous voulez en savoir plus sur le Pixel 5 encore plus excitant, consultez les dernières rumeurs sur le Pixel 5 .

Le géant de la recherche ajoute que "Dans les mois à venir, nous en partagerons plus sur ces appareils et notre approche de la 5G", ce qui est une manière intéressante de le dire. Google sest clairement engagé dans la 5G depuis un certain temps, car son réseau Google Fi aux États-Unis la prend déjà en charge.

Le Pixel 4a standard de 349 $ / 349 £ déjà annoncé est un téléphone 4G et il ny a pas de modèle XL cette fois-ci. Pour plus de détails sur ce téléphone, consultez notre histoire principale sur le Pixel 4a ainsi que notre examen complet du Pixel 4a .

En fin de compte, les appareils doctobre ne seront pas lancés aussi longtemps après le 4a standard au Royaume-Uni - les précommandes ne souvrent que le 10 septembre avec une disponibilité à partir du 1er octobre au Royaume-Uni. Oui vraiment.

Cependant, il est déjà disponible en pré-commande aux États-Unis et sera en vente à partir du 20 août.

Écrit par Dan Grabham.