Fuite de Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 5G, supposée commencer à 499 $

(Pocket-lint) - On sattend à ce que Google révèle son Pixel 4a à un moment donné aujourdhui - le 3 août - mais lappareil nest pas censé être compatible 5G . Une fuite récente a suggéré quun modèle 5G arrive cependant.

Ishan Agarwal - qui a un bilan décent avec des fuites - a partagé une image sur Twitter prétendant présenter le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 5G.

Jai fait une faute de frappe. Je suis désolé. Le téléphone plus petit en métal brossé est le Pixel 5 5G, à gauche. Celui de droite est le Pixel 4a 5G qui est plus grand avec un bouton dalimentation coloré. https://t.co/KcJfHB0Ptf - Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 2 août 2020

Agarwal a obtenu les informations dun autre utilisateur de Twitter - @SamsungBloat - et il a été affirmé que le Pixel 4a 5G avec un corps en polycarbonate et un bouton dalimentation coloré serait plus grand que le Pixel 5 5G et son corps en métal brossé.

Limage ne donne pas grand-chose - à part la différence de taille et de finitions - mais Agarwal mentionne également le prix dans le fil. Il affirme que le Pixel 4a 5G - montré à droite dans limage - aura un prix de 499 $, soit environ 150 $ de plus que ce quil prétend que le Pixel 4a devrait être annoncé.

Le Pixel 4a comportera le processeur Qualcomm Snapdragon 730G, 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. On dit quil mesure 144 x 69,4 x 8,2 mm, pèse 143 g et possède un écran FHD + de 5,81 pouces avec une caméra frontale perforée .

La capacité de la batterie serait de 3140 mAh et il aurait une seule caméra arrière et une seule caméra frontale. Vous pouvez lire toutes les dernières rumeurs concernant le Pixel 4a dans notre fonctionnalité distincte, ou voir comment il est rapporté pour se comparer au Pixel 3a .

Écrit par Britta O'Boyle.