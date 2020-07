Google annoncera enfin le Pixel 4a le 3 août

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain smartphone à petit budget de Google, le Pixel 4a , devait être annoncé il y a des mois. Avec un petit mot sur quand ou si cela se matérialiserait, vous avez peut-être commencé à savoir si le produit a été mis sur les tablettes. Ne vous inquiétez pas - Google a taquiné quand il révélera enfin le Pixel 4a.

La boutique en ligne de la société indique désormais aux visiteurs que "Google - exactement ce que vous attendiez pour le téléphone" sera révélé le 3 août. Vous ne pourrez pas accéder au message complet tant que vous naurez pas appuyé sur les cases et assorti les couleurs au logo de Google. (bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge). Google a partagé des messages et des images similaires sur les réseaux sociaux, y compris le compte Twitter Made by Google , qui suggèrent tous quun nouveau téléphone est à lhorizon.

Il existe diverses références à lécran, au trou de perforation et aux appareils photo du Pixel 4a dans le matériel promotionnel de Google. Par exemple, le texte "lorem ipsum" sur la page Google Store contient des mots tels que "lowlightena", "bokehus" et "megapixelum". Cest fondamentalement comme un puzzle pas si subtil pour aiguiser lappétit des fans.

Le Pixel 4a est censé suivre le Pixel 3a de lannée dernière. En mai, Google a annulé sa conférence des développeurs I / O, alors quil était censé annoncer le Pixel 4a. Lappareil a continué à fuir depuis lors, cependant, les derniers rapports suggérant quil comportera un écran OLED de 5,8 pouces, le chipset 730 de Qualcomm, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage et un appareil photo de 12 mégapixels. Vous pouvez voir notre tour dhorizon complet de toutes les fuites et rumeurs du Pixel 4a ici .

Écrit par Maggie Tillman.