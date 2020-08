Comparaison des caméras OnePlus Nord et Pixel 4a: quel est le meilleur?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a très peu de différence de prix entre le OnePlus Nord et le Pixel 4a , mais il y a un écart important dans les spécifications. Il est difficile de ne pas voir le OnePlus Nord comme offrant un meilleur rapport qualité-prix étant donné le plus grand écran, laugmentation de la RAM et le matériel Snapdragon plus récent et plus puissant.

Mais OnePlus contient également plus de caméras - il y en a quatre à larrière et deux à lavant. Est-ce exagéré ou le OnePlus Nord offre-t-il une meilleure expérience que loffre de milieu de gamme de Google?

Le Pixel 4a est une approche plus simple avec une seule caméra à larrière et une seule caméra à lavant. Alors, lequel de ces deux téléphones est le meilleur? Nous les mettons en tête-à-tête pour le découvrir.

OnePlus Nord: Principal: 48MP, f / 1,75, OIS, pixels de 0,8 µm Ultra-large (119 degrés): 8MP, f / 2,25 Macro: 2MP, f / 2.4 Profondeur: 5MP, f / 2.4 Selfie: double 32MP, f / 2,45; 8MP f / 2.45 ultra-large

Pixel 4a: Principal: 12,2 MP, f / 1,7, OIS, pixels de 1,4 µm Selfie: 8 MP, f / 2.0



Sur le OnePlus Nord, vous pouvez accéder au mode 48 mégapixels en appuyant simplement sur le bouton, avec un guidage à lécran vous indiquant que le mode 48MP est meilleur pour capturer les détails dans des conditions lumineuses, le 12MP mieux pour la plage dynamique.

En réalité, il ny a pas une énorme différence dans lapparence visuelle de ces modes photo lorsquils sont visualisés sur un téléphone ou un écran plus grand, les deux ont une coloration similaire lorsquils sont utilisés dans des conditions de lumière du jour normales. La photo de 48 mégapixels permet évidemment un recadrage de plus près avec des détails préservés, si cest quelque chose que vous souhaitez faire.

1/2 Pocket-lint

PHOTO ONEPLUS NORD 12MP

En ce qui concerne le Pixel 4a, il sagit dun appareil photo principal familier, car Google travaille sur cet appareil photo et le logiciel qui le sous-tend depuis plusieurs années.

Face à face, le Pixel 4a produit des couleurs plus naturelles lors de la prise de vue sous un bon éclairage que lappareil photo 48 mégapixels du OnePlus Nord. Dans certains cas, il semble que la correction des couleurs de OnePlus renforce les verts, ce qui peut réduire certains des jaunes dans cette scène.

Dans certains cas, cela peut conduire à une réduction des tons jaunes dans une image - par exemple, les plantes jaunies sont reproduites en vert. Cela peut rendre la scène un peu plus luxuriante, mais elle est également moins précise par endroits. Dans la galerie ci-dessous, les arbres au centre ont une teinte jaune qui a complètement disparu sur la photo OnePlus. Vous remarquerez également que le blanc de la rose est perdu, le détail des fleurs de lavande détaillées est perdu à cause de la façon dont le Nord renforce les images.

1/8 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A

Le résultat est que sur de nombreuses photos prises sous un bon éclairage, le Pixel 4a est le plus naturel avec un meilleur équilibre des couleurs. Mais ce nest quune très petite chose - et certains peuvent penser que les images plus froides du OnePlus sont meilleures que celles des images Pixel légèrement plus chaudes. Les deux produisent des images très fortes à partir de lappareil photo principal, mais lappareil photo 48 mégapixels de OnePlus ne présente aucun avantage réel.

Aucun de ces téléphones noffre un téléobjectif dédié, donc tout le zoom est effectué numériquement.

Revenant à la question de savoir ce que vous pouvez faire avec ce capteur de 48 mégapxiels, nous voulions en tirer plus de détails. Par rapport à une image de zoom numérique équivalente de lappareil photo 12 mégapixels du Pixel - que nous avons jugé être environ 4x zoom - nous pouvons voir (mis à part la balance des couleurs) que le Pixel préserve en fait beaucoup de détails de toute façon.

1/2 Pocket-lint

ZOOM NUMéRIQUE 4X POUR PIXEL 4A

Vous obtenez même des détails à travers les fenêtres du Pixel que le OnePlus Nord perd. Cela annule en quelque sorte largument en faveur dun capteur de résolution plus élevée pour le recadrage par zoom. Nous avons longtemps dit que les mégapixels seuls ne permettaient pas de meilleures photos et dans cet exemple, le simple fait dutiliser le zoom numérique vous donne un résultat équivalent, sinon meilleur.

En réalité, les gens vont pincer la caméra principale pour accéder au zoom. Le Pixel 4a offre un zoom numérique 7x (un chiffre très aléatoire) tandis que le OnePlus Nord offrira un zoom numérique jusquà 10x. En réglant les deux sur un zoom 7x, vous pouvez faire quelque chose de comparaison - notez que tous sont portables, nous comptons donc sur la technologie de stabilisation du téléphone pour garder ces images nettes - et les deux offrent une stabilisation optique et «électronique» sur lappareil photo principal.

Les résultats varient. À des distances plus proches, le Pixel 4a fait un meilleur travail. La photo des pommes de crabe montre le Nord ressemblant à une peinture, probablement à cause de la netteté excessive, tandis que le Pixel parvient à paraître naturel, car il est plus lisse.

1/6 Pocket-lint

ZOOM NUMéRIQUE 7X GOOGLE PIXEL 4A

Cependant, en zoomant sur le toit - une photo délicate en raison du contraste élevé, le Pixel a éclairci limage et la lissée, laissant le OnePlus avec le meilleur résultat car la netteté convient aux lignes dures.

Grâce à une gamme de photos de test, nous avons trouvé des cas où le Pixel est meilleur, dautres où OnePlus est meilleur. En réalité, cest vraiment un ancrage de niveau sur le zoom numérique dans son ensemble, mais aucun des deux ne peut rivaliser avec un zoom optique de meilleure qualité sur des téléphones plus chers, car sur de plus longues portées, les détails deviennent beaucoup plus flous.

La faible luminosité était un véritable défi pour les smartphones. Google a été lun des premiers à proposer Night Sight en tant que solution, ce qui a conduit à ladoption généralisée de ces technologies. Mais il ne sagit pas toujours de filmer dans le noir, parfois il sagit simplement de filmer à lintérieur.

Le Pixel 4a a une vraie force ici, surpassant le OnePlus Nord dans à peu près tous les domaines. La plupart de cela dépend de la façon dont les caméras réagissent, avec OnePlus rapide pour augmenter lISO. Dans le premier ensemble dimages ci-dessous, OnePlus a poussé lISO à 400 tandis que le Pixel 4a reste à 60 ISO.

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A ISO 60

Le résultat est une perte de détails pour le Nord. Cela se produit dans dautres domaines, où lutilisation dune sensibilité ISO élevée signifie moins de détails, une perte de couleur et un manque de contraste. Ceci est courant dans diverses situations. Dans presque tous les scénarios, le Pixel est le meilleur appareil photo en basse lumière.

Les deux téléphones vous offriront des expositions plus longues en basse lumière, Google suggérant Night Sight lorsquil détecte une scène sombre, vous demandant de lengager manuellement. OnePlus propose Nightscape qui est un système similaire, mais propose également de longues expositions (jusquà 30 secondes) via son mode Pro. Dans les exemples ci-dessous, nous avons réalisé un tir en basse lumière vers la lune dans les modes nocturnes respectifs. Encore une fois, OnePlus élève lISO beaucoup plus haut, mais vous pouvez en voir un peu plus.

1/4 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A NIGHT SIGHT

Le Google Pixel propose également le mode Astrophotographie. Cest un peu un gadget, mais il sallumera automatiquement à partir du mode Night Sight lorsque lappareil photo est totalement stable - il doit être pris en charge, vous ne pouvez pas lutiliser de poche et il faut environ 4 minutes pour prendre des photos des étoiles . Il y a un exemple ci-dessus, bien que les nuages obsèdent un peu les choses. Le mieux que OnePlus puisse faire est cette exposition de 30 secondes qui ne concourt pas vraiment à ce test - ces deux photos ont été prises à laide dun trépied.

Le flou darrière-plan - pour la prise de vue bokeh ou portrait - est désormais monnaie courante sur les smartphones. Le Pixel 4a vise à utiliser ses "doubles pixels" sur le capteur pour détecter la profondeur, tandis que le OnePlus Nord ajoute un capteur supplémentaire à larrière du téléphone.

En vérité, les deux téléphones sont excellents pour produire cet effet de flou darrière-plan et les deux vous permettront de lappliquer aux caméras avant et arrière et de lutiliser pour des personnes ou des objets. Certains téléphones ont du mal à appliquer leffet lorsquils ne trouvent pas de visage, mais ce nest pas un problème pour le Nord ou le Pixel.

Le Pixel rentre lorsque vous passez en mode portrait, de sorte que vous obtenez une vue conçue pour un portrait dune seule personne. Lorsque vous passez en mode portrait sur le Nord, vous avez une vue plus large, bien que vous ayez loption dun portrait large (pour les groupes) ou dun portrait dune personne qui recadre sur la même vue densemble que le Pixel. Une approche légèrement différente, mais si vous voulez un portrait de groupe sur le Pixel, vous devrez faire quelques pas en arrière.

1/2 Pocket-lint

GOOGLE PIXEL 4A

Le Pixel utilise un effet de flou darrière-plan plus fort, mais cela peut être modifié dans Google Photos pour laugmenter ou le réduire. En effet, vous pouvez réellement appliquer leffet à nimporte quelle photo de votre collection, que vous layez prise comme portrait ou non, car elle utilise les algorithmes de Google pour séparer le premier plan et larrière-plan - mais cette fonctionnalité nest disponible que sur la version Pixel de Google Photos.

Le Nord ne vous donne quun seul niveau de flou qui est légèrement plus léger - mais cest un bon résultat global. Les deux offrent une excellente détection des contours bien que ce ne soit pas une science exacte - quand cela va mal, cest évident et parce que le Pixel utilise un effet de flou plus fort, il se démarque davantage. Nous pensons que cest pourquoi le OnePlus utilise une touche plus légère.

Bien sûr, en cas de problème sur le Pixel, vous avez limage dorigine (sans flou) et la possibilité de modifier le niveau de flou de toute façon, donc cest un peu plus flexible.

Lultra-large est lune de nos options préférées car il est si facile dobtenir un drame expansif dans des paysages avec ce look étiré caractéristique offert par les grands angles.

Cest une victoire facile ici pour OnePlus, car cest un robinet pour entrer dans la bonté ultra-large. Cest aussi un objectif décent, avec un peu de flou sur les bords, mais ce nest certainement pas le pire exemple dappareil photo ultra-large que nous ayons vu.

1/2 Pocket-lint

ONEPLUS NORD ULTRA-LARGE

Mais ce nest pas aussi simple. Les propriétaires de pixels savent que Google propose depuis longtemps une option ultra-large via Photo Spheres - ainsi que des panoramas qui peuvent être aussi grands que vous le souhaitez, ce que nous avons tenté de faire ci-dessus.

En termes de facilité dutilisation, OnePlus a certainement la meilleure approche, mais si nous parlons de créativité, Photo Spheres offre des opportunités au-delà de ce quoffre un objectif ultra-large - car vous pouvez rendre cette image aussi grande que vous le souhaitez - en 360 degrés si vous le souhaitez, la sphère complète.

Ce que les photo-sphères ne peuvent pas faire, ce sont des détails précis. Placez un sujet proche au centre de la Photo Sphere et il na aucune idée de comment assembler cette scène, alors quun appareil photo ultra-large na aucun problème

Le OnePlus Nord dispose dune caméra macro. La macro a soudainement sauté à larrière des téléphones sans que personne ne le demande vraiment. En règle générale, comme cest le cas ici, il sagit dun appareil photo 2 mégapixels bon marché avec une mise au point fixe avec une petite ouverture, donc il est aussi bon quinutile dans autre chose que des conditions lumineuses.

En réalité, nous ne pouvons pas nous empêcher de sentir que cest ici juste pour que OnePlus puisse revendiquer une caméra quad. Bien sûr, cela vous permet de rapprocher lappareil photo de quelque chose, mais la photo qui en résulte est rarement bonne. Vous obtiendrez de meilleurs résultats grâce au zoom numérique.

Supprimez-le de votre esprit, cela ne vaut pas lespace quil prend à larrière du téléphone.

Il y a deux caméras selfie à lavant du OnePlus Nord, encore une fois avec OnePlus chassant les pixels. Cest un capteur de 32 mégapixels, mais les images que vous en obtenez sont… en fait 32 mégapixels. Il ny a pas de combinaison de pixels ici - cest juste un énorme fichier de 6 Mo, où lappareil photo 8 mégapixels du Pixel 4a vous donne un fichier de 1,6 Mo.

La caméra selfie du Nord tente déquilibrer les images, éclairant souvent un visage dans lombre, mais elle peut donner un résultat agréable, mieux concentré sur la personne

Depuis un certain temps, les téléphones Pixel ont souvent donné des selfies légèrement plus graveleux, souvent plus contrastés, ce qui peut les rendre un peu plus maussades - et cest le cas du Pixel 4a, où les résultats de la caméra selfie sont un peu plus sombres - presque trop sombres .

1/4 Pocket-lint

SELFIE GOOGLE PIXEL 4A

Dans une bonne lumière, cest essentiellement une question de goût et il est difficile de se plaindre non plus - sauf que nous ne voyons aucun avantage à la haute résolution de OnePlus. Ce nest pas comme si tu voulais te rogner le visage, nest-ce pas?

Mais une fois que la lumière baisse ou que les choses se compliquent, le OnePlus Nord trébuche. Cet éclaircissement du visage une fois à lintérieur a tendance à donner un aspect délavé.

Cest ici que le Pixel fonctionne vraiment bien, car le traitement logiciel est bien meilleur - et cest vraiment visible dans la fonction HDR Live du Pixel. Cela vous montre dans lapplication appareil photo à quoi ressemblera votre photo, plutôt que de montrer un désordre éclaté. En basse lumière, le Pixel vous donne des images bien au-dessus de la qualité du Nord.

1/6 Pocket-lint

SELFIE INTéRIEUR RéTROéCLAIRé DE GOOGLE PIXEL 4A

Ensuite, vous arrivez à la caméra selfie ultra-large. Bien sûr, le Pixel 3 a été lun des premiers à faire cela et cétait correct (mais cette encoche était énorme). Depuis 2018, nous nous sommes plaints de la double caméra à lécran - le Samsung Galaxy S10 5G par exemple - et encore une fois, nous ne voyons pas que cela vaut la peine dêtre inclus dans cette limace perforée sur le Nord.

Mais vous ne pouvez pas obtenir de selfies plus larges sur le Pixel. Bien sûr, ils sont de mauvaise qualité sur le Nord et ne sont vraiment pas très bons, mais si cest ce que vous voulez, cest ce que vous obtenez. Ce que nous ne comprenons pas vraiment, cest pourquoi OnePlus na pas utilisé cette caméra haute résolution avec un objectif ultra-large, puis recadré pour obtenir la vue normale?

Les caméras de smartphone en 2020 sont pleines de potentiel et nous avons depuis longtemps dépassé le temps davoir une mauvaise caméra sur un téléphone. Quel que soit le téléphone que vous choisissez, vous obtiendrez des résultats étonnants. Ce qui est important, cest que nous ne parlons pas dun produit phare de 1000 £, nous parlons dappareils de milieu de gamme qui sont presque aussi bons que ces téléphones coûteux.

Les deux caméras principales peuvent donner dexcellents résultats. Ils sont rapides et faciles à utiliser, mais il est difficile de ne pas appeler OnePlus pour le chargement des spécifications - les résolutions plus élevées najoutent rien dutile et nous dirions que vous pouvez également obtenir des résultats sans capteurs de profondeur. Que vous utilisiez ce capteur macro de mauvaise qualité dépendra de vos goûts personnels.

Il est indéniable, cependant, que la caméra ultra grand angle est un ajout utile. Google pourrait vraiment faire avec entrer dans ce marché, car cest une solution instantanée. Oui, Photo Sphere est intelligent, mais maintenant beaucoup de gens utiliseront réellement cette fonctionnalité?

Dans lensemble, nous pensons que le Pixel 4a est le plus performant de la caméra principale et cela renforce largument de la simplicité. Les performances en basse lumière sont meilleures sur les caméras avant et arrière et nous pensons que la balance des couleurs et le traitement HDR sont également meilleurs.

Mais également, dans un marché concurrentiel, nous pouvons voir pourquoi OnePlus a chargé son téléphone dappareils photo. Ce dont le Pixel 4a pourrait être accusé, cest de ne pas se vendre dans cet espace concurrentiel. Nous pensons que lapproche de la caméra de Google est meilleure, mais convaincre les clients dacheter moins de caméra est une question distincte.

Écrit par Chris Hall.