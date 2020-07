Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google souhaiterait que Samsung fasse un meilleur travail dans la promotion des services et des produits Google, notamment en poussant Google Assistant sur Bixby. Selon Bloomberg, il négocie actuellement un accord qui lui donnerait plus de visibilité sur les smartphones Samsung.

Bloomberg a de solides antécédents en matière de divulgation dinformations approfondies sur la Silicon Valley et les activités derrière certaines des plus grandes entreprises technologiques. Il affirme que Google souhaite conclure un accord qui verrait Samsung "promouvoir lassistant numérique de Google et le Play Store" sur les appareils Samsung. Citant des détails "dune personne informée sur la question", Bloomberg a déclaré quun tel accord fournirait à Google "un accès quotidien plus précieux" aux utilisateurs de Samsung.

Cependant, en conséquence, les propres services et produits de Samsung - y compris lassistant numérique Bixby - seraient «moins intégrés» sur les téléphones Samsung, comme les séries Galaxy S et Note. Soi-disant, une baisse de la demande dappareils mobiles pendant la pandémie a incité Samsung à explorer cette opportunité comme une nouvelle source de revenus.

Pour être clair, Samsung est la plus grande compagnie de téléphone au monde. Ses téléphones utilisent le système dexploitation Android de Google avec son propre logiciel fonctionnant au sommet.

Samsung aurait accepté de réduire sa soi-disant «superposition» en 2014. Mais les téléphones Samsung ne fonctionnent toujours pas sous Android pur. Ils regorgent de services Samsung - y compris Bixby et le Galaxy App Store - bien que les services de Google et le Google Play Store soient toujours disponibles sur les téléphones Samsung.

Nous pensons que Google nest pas satisfait de cela et souhaite conclure un nouvel accord. Alors, un téléphone Samsung Android pur est-il à lhorizon? Pas si vite - il est bien trop tôt pour le dire.

Écrit par Maggie Tillman.