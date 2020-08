Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Google Pixel 4a est désormais officiel après ce qui semble être de nombreux mois de spéculations sur le fait que Google allait réellement lancer ce téléphone.

Le Google Pixel 4a remplace le Pixel 3a - il ny a pas de modèle XL, donc Google sen tient simplement à la plus petite taille de téléphone pour 2020.

Le Google Pixel 4a dispose dun écran OLED de 5,81 pouces avec une résolution Full HD +, 2340 x 1080 pixels, pour un impressionnant 443ppi. Cela en fait un téléphone compact, mesurant 144 x 69,4 x 8,2 mm et pesant 143 g. Il a un corps en plastique avec un capteur dempreintes digitales à larrière du téléphone.

Il est positionné dans le milieu de gamme compétitif, alimenté par Qualcomm Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM. Cela signifie quil noffre quune connectivité 4G, sans franchir le pas vers des vitesses de nouvelle génération, bien quil sagisse toujours dun téléphone puissant, avec le matériel de la série Snapdragon 700 offrant une expérience presque phare.

Il y a 128 Go de stockage, doublant la capacité du Pixel 3a, mais il ny a pas de fente pour carte microSD.

Il y a une prise casque 3,5 mm, avec Google accroché à une fonctionnalité héritée populaire, tandis que lUSB-C au bas du téléphone permet de charger la batterie 3140mAh, avec un chargeur 18W dans la boîte pour sassurer quil sagit dune charge rapide. Google dit que la batterie vous donnera 24 heures dutilisation.

En ce qui concerne les caméras importantes et les fans de Pixel ne seront pas surpris dapprendre que ce téléphone ne propose quune seule caméra à larrière, Google choisissant déviter le piège de la survente dans lequel tombent de nombreux téléphones de milieu de gamme.

Avec un seul appareil photo de 12,2 mégapixels f / 1,7 à larrière, ce téléphone met vraiment en avant les compétences en photographie informatique de Google, vous permettant de tirer parti de toutes ces technologies qui sont louées sur le Pixel 4 .

Cela signifie que vous obtenez une excellente prise de vue de portrait à la fois sur lappareil photo avant et arrière, vous obtenez Night Sight pour la prise de vue en basse lumière ainsi que loption astrophotographie de Google qui vous permettra de prendre des photos des étoiles. Oui - sur un téléphone de milieu de gamme.

Il y a une seule caméra frontale de 8 mégapixels f / 2.0, encore une fois, qui possède de nombreuses compétences pour vous assurer dobtenir des photos décentes dans toutes les conditions, même si la mise au point est fixe.

Une grande partie de lhistoire de tout téléphone Pixel est ce que le logiciel déverrouille. Vous êtes en tête de la file dattente pour toutes les mises à jour du système; bien que le téléphone soit annoncé sous Android 10, nous nous attendons à ce quil passe à Android 11 dès que ce logiciel sera annoncé.

Vous obtenez également toutes ces compétences de lAssistant Google - bien que tous les téléphones Android le fassent - mais ici, vous obtenez certains de ces extras Pixel, comme Jouer maintenant, qui identifieront la musique que le téléphone entend en arrière-plan, afin que vous puissiez facilement découvrir ce que cette chanson accrocheuse est.

Le Pixel 4a sera au prix de 349 £ au Royaume-Uni, ce qui semble un peu élevé, étant donné que le OnePlus Nord - qui est plus grand et plus puissant - ne coûte que 30 £ de plus à 379 £. Vous pouvez voir comment ces deux téléphones se comparent ici .

La chose étrange à propos du Google Pixel 4a est le calendrier de lancement: annoncé le 3 août, précommande ouverte le 10 septembre avec disponibilité à partir du 1er octobre, au moins pour le Royaume-Uni.

Il semble que le jeu dattente se poursuive pour le Pixel 4a.

Écrit par Chris Hall.