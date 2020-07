Android 11: R est pour Red Velvet Cake

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google a révélé le nom de «friandise savoureuse» pour sa dernière version dAndroid . Il savère que «R» signifie «Red Velvet Cake». Miam!

Avant Android 10 , Google utilisait des noms de friandises savoureux pour presque toutes les versions dAndroid comme nom public. En fait, les versions dAndroid étaient généralement connues sous le nom de lettre ou de désert / doux.

Cest une liste alphabétique qui remonte à Android 1.5 "Cupcake". Vous vous souviendrez sans aucun doute de noms comme KitKat, Oreo, Marshmallow, Nougat et Pie des dernières années.

Une fois que nous sommes arrivés à «Q», cela a changé, mais Google utilise toujours les noms en interne selon David Burke, vice-président de lingénierie dAndroid.

Dans une interview avec All About Android, il a confirmé quAndroid 11 «R» est appelé en interne Red Velvet Cake. Ce qui est - très franchement - le nom Android le plus délicieux à ce jour.

Android 11 a été lancé récemment en tant que version bêta publique et implique un certain nombre de modifications dinterface et de fonctionnalités déléments tels que le regroupement de notifications, les bulles de messagerie et un tout nouvel écran de mise hors tension.

Il devrait être lancé officiellement à un moment donné en septembre / octobre et arriver initialement aux téléphones Android One et aux appareils Google Pixel.