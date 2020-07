Google Pixel 4a pourrait être 5G après tout, selon une fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Pixel 4a est lun des téléphones les plus ouvertement attendus à lheure actuelle - nous attendons depuis des mois le combiné, qui a été retardé à plusieurs reprises en raison de la situation sanitaire mondiale et dautres circonstances.

Google reste discret au téléphone, pour linstant, mais cela na pas empêché la rumeur de tourner, et il semble maintenant quun petit opérateur américain soit devenu le dernier à déraper.

Boom! Mobile, cet opérateur, a une liste sur son site Web des téléphones compatibles 5G quil fournit, et sur cette liste se trouve un téléphone Google sans nom avec la désignation «Google G025E».

Étant donné que Google na pas encore de téléphone 5G, il doit sagir dun nouveau combiné, comme lont souligné les développeurs XDA , ce qui soulève la question de savoir de quel combiné il sagit. Le plus probable est en effet une version 5G du Pixel 4a, car cest le combiné que nous nous attendons à être annoncé prochainement.

On sattend à ce que le Pixel 4a soit alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 765 compatible 5G, ce qui est intéressant étant donné que la même puce sera probablement au cœur de la ligne principale Pixel 5 lors de sa sortie. Cela signifie que la principale différence sera la qualité de fabrication et les fonctionnalités haut de gamme, et bien sûr lécart de prix qui en résulte.

Reste à savoir si Google peut suivre cette fine ligne, dautant plus que nous navons toujours pas de mot officiel sur le Pixel 4a.

Nous devrons attendre pour voir sur celui-ci, mais le fait que la 5G soit une fonctionnalité répandue depuis si longtemps, sans jamais être tuée avec succès dans lesprit des gens, fait se demander si Google linclura.