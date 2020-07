Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Google Pixel 4a est apparu sous une forme officielle sur le Google Store, où une photo du smartphone insaisissable aurait été publiée, selon 9to5Google.

Le téléphone énigmatique approche du statut de Yeti - souvent aperçu, mais personne nest vraiment sûr de son existence. Le plus intéressant de cette image nest pas la forme du téléphone que nous avons vue auparavant, mais la date affichée.

Il est courant davoir la date de lancement affichée dans de telles images et dans ce cas, la date est le 12 mai 2020. Dans le cycle normal des choses, nous voyons ces images fuir avant le lancement dun appareil, révélant souvent le dévoilement.

Dans le cas du Pixel 4a, nous obtenons la confirmation de cette date 2 mois après la mise à lécart des plans de lancement dorigine. Nous avions prédit que le 12 mai serait la date de lancement du Pixel 4a, car cétait censé être le discours douverture de Google I / O - un événement qui a ensuite été annulé.

Cette image est probablement la plus proche de quelque chose dofficiel sur ce téléphone. Lorsque Google I / O na pas eu lieu, nous pensions quil serait lancé lors du Android 11 Beta Show - mais cela a également été annulé. Nous disons depuis un certain temps que Google doit se lancer et lancer quelque chose - et le 13 juillet était lune des dates divulguées que nous pensions que cela pourrait se produire.

Plus le lancement de ce téléphone de milieu de gamme est long, plus nous nous rapprochons du lancement du Pixel 5 - et ça va être un jour étrange si Google annonce le Pixel 4a et le Pixel 5 en même temps.

Pour linstant, nous devons simplement attendre et regarder: il y a eu une masse de fuites pour ce Pixel moins cher, mais actuellement nous navons aucune idée de son lancement ou de son nom.