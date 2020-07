La date de sortie dAndroid 11 est prévue pour le 8 septembre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Comme nous lavions déjà suspecté, il semble que Google se prépare à publier Android 11 le 8 septembre.

Nous ne savons pas si Google a sciemment divulgué les informations lui-même, ou si cétait accidentel, cependant, dans une vidéo axée sur les développeurs entourant les efforts de Smarthome de Google, une diapositive révèle une `` liste de contrôle pour le lancement dAndroid 11 le 8 septembre .

Cela correspond à ce que nous anticipions, après les `` 11 semaines dAndroid de Google, qui semblaient être un compte à rebours à lancer, vers la première ou la deuxième semaine de septembre.

Sans que Google ne sorte et annonce que ce sera définitivement le 8, cest aussi proche que nous arriverons probablement à une annonce officielle de la date de sortie jusquà ce que la plate-forme soit enfin prête pour la consommation de masse.

Nous avons intégré la vidéo ci-dessous afin que vous puissiez voir la diapositive par vous-même autour de la marque 18:15.

Android 11 apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités, y compris des notifications repensées et réorganisées, un menu dalimentation remanié (y compris les contrôles de la maison intelligente et laccès à Google Pay), et bien plus encore.

Il est presque certain quil sera dabord disponible sur les appareils Pixel et les téléphones Android One, les autres fabricants emboîtant le pas dans les mois qui suivent le déploiement initial.

Bien sûr, la décision dinterface peut différer entre les fabricants et donc même lorsquelle est déployée sur des sites comme Samsung, OnePlus et Sony, vous constaterez souvent que certains éléments ne parviennent pas à tous.

Comme les fabricants annoncent la compatibilité, nous vous tiendrons au courant de notre fonctionnalité de date de sortie . Jusque-là, restez à lécoute.