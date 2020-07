Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Si vous avez déjà voulu acheter un Pixel 3a ou Pixel 3a XL, vous feriez mieux de le faire rapidement, car Google a décidé darrêter de le fabriquer.

La société Mountain View a déclaré à Android Police quelle abandonnait ses smartphones de milieu de gamme, puis a déclaré à The Verge que le Google Store avait "vendu son inventaire" du Pixel 3a. Il a déclaré que les ventes étaient terminées et que le téléphone ne serait disponible que chez certains partenaires "jusquà épuisement des stocks". Allez chercher le Pixel 3a sur le Google Store , et vous verrez quil est répertorié comme en rupture de stock.

Cest sur Amazon, pour linstant, cependant.

Dans notre examen du Pixel 3a , nous avons noté que Google avait choisi de construire une version plus abordable de ses smartphones Android purs, et avait même utilisé une intelligence artificielle intelligente pour garantir que la caméra et les performances étaient à peu près les mêmes que les modèles plus chers. La seule impression durable, cependant, est quil sagit dun smartphone fabriqué avec des matériaux moins chers et qui possède des composants internes moins puissants.

Cela dit, si ce que vous voulez, cest cette expérience Pixel pure et laccès à sa configuration dappareil photo ace pour moins dargent, alors le Pixel 3a est une bonne affaire. Avec son arrêt, le seul autre téléphone vendu par Google est le Pixel 4, sorti en octobre dernier. Le Pixel 4a devrait cependant arriver bientôt. Il devait arriver au printemps, mais la pandémie de coronavirus a probablement forcé Google à retarder son lancement.

Pour un tour dhorizon de chaque rumeur du Pixel 4a, consultez notre guide .