Google travaille sur une fonction dappel vérifié qui vous permettra de faire facilement la différence entre un appel important et quelque chose qui est du spam, permettant à la société appelante de transmettre les détails de lobjet de lappel.

Le système sappuie sur les sociétés fournissant des informations lorsquun appel est passé qui, via un serveur Google, est ensuite transféré vers votre application de téléphone Google sur votre appareil Android. Cela vous permettra de savoir qui vous appelle et, plus important encore, pourquoi ils vous appellent.

La société devra être vérifiée auprès de Google et cela pourrait être un moyen de filtrer les appels indésirables ou les appels frauduleux, tout en vous assurant que vous récupérez les appels de votre banque ou dune autre entreprise que vous devez réellement prendre.

Google tient à souligner que tous les appels "non vérifiés" ne seront pas du spam - et certaines entreprises choisiront de ne pas utiliser le système.

Les détails du nouveau système, repérés par Android Police, se trouvent sur les pages dassistance de Google, précisant que les appels vérifiés seront activés par défaut, mais vous devrez peut-être suivre certaines étapes, comme lajout de votre numéro de téléphone à votre compte Google. .

Google propose divers services de filtrage dappels et didentification des appelants depuis plusieurs années. À un niveau de base, Google identifiera lentreprise afin que vous puissiez voir quelle entreprise vous appelle. À un niveau plus avancé, il offre un filtrage des appels, qui répondra au téléphone pour vous et verra qui appelle, avant de démarrer une conversation vocale.

Cette dernière fonctionnalité décran dappel nest pas disponible à léchelle mondiale et nous ne savons pas actuellement si la nouvelle fonctionnalité dappels vérifiés sera globale non plus.