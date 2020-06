Tout ce qui nous manque maintenant, cest un événement de lancement de matériel Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les E / S Google ayant été supprimées du calendrier en 2020, la société Mountain View a perdu son événement de lancement naturel pour certains des appareils que nous attendions au début de 2020.

Lespoir a ensuite été soulevé par la perspective de lévénement bêta dAndroid 11, qui a de nouveau été abandonné, car Google a décidé que ce nétait pas le bon moment pour célébrer. Telle a été lhistoire de 2020.

Mais Google prévoit toujours de lancer des appareils en 2020 et il y a eu un filet constant dinformations, ce qui lamène à se demander où est arrivé cet événement de lancement insaisissable.

Lun des appareils prévus est le Pixel 4a. Conçu comme un téléphone Google pur et abordable, ce téléphone a remporté de nombreuses distinctions en 2019 et aurait été le combiné le plus performant de Google en termes de ventes .

Cela est probablement dû à la combinaison dun appareil photo fantastique - exempt des gadgets que vous trouvez sur dautres appareils abordables - avec un prix très éloigné des téléphones phares que les fabricants cherchent toujours à pousser.

Les rumeurs entourant le Pixel 4a ont couru vers décembre 2019 et en juin 2020 ont finalement frappé la FCC - lun des organismes de certification américains - ce qui signifie généralement quil est prêt à être commercialisé.

Le deuxième appareil qui fuit - y compris à partir du propre code de Google - est un appareil nommé Sabrina. Cest une refonte du Chromecast Ultra, inaugurant une nouvelle génération dappareils Android TV - bien que quelque chose va être une refonte complète dAndroid TV vers Google TV.

Nous avons vu des vidéos divulguées, nous avons vu le matériel mentionné et parlons du fonctionnement de la télécommande - les rumeurs et les fuites ont été nombreuses . Considérez que le Chromecast Ultra de Google a 4 ans et vous pouvez voir quil devient long dans la dent.

Nous nous attendons à ce que Google repositionne "Google TV", en lutilisant comme une opportunité pour renforcer sa position sur limportant marché du streaming, tout en le développant comme plate-forme pour Google Stadia. La montagne de preuves pour le dispositif de télévision de nouvelle génération implore un événement de lancement.

Donc, la partie manquante du puzzle est quand nous allons réellement voir ces appareils. Des rumeurs suggèrent que le Pixel 4a sera disponible en juillet. Nous avons eu une date dexpédition le 7 juillet et des rumeurs dun événement du 15 juillet - ce qui ne correspond pas, mais suggère que quelque chose se passera bientôt.

Nous avons également constaté des changements de prix dans les appareils matériels Google, la Nest Cam Indoor et le Nest Hub RRP tombant sur le Google Store au Royaume-Uni. Cela se produit parfois lorsquune entreprise souhaite repositionner des appareils plus anciens avant larrivée de nouvelles versions et encourager les ventes danciens stocks.

Ce que nous attendons, cest quelque chose de Google, cette lueur dun événement de lancement de matériel afin que tout se mette en place. Tous les signes suggèrent que cela va se produire bientôt - et avec les annulations de Google au cours des derniers mois, nous nous féliciterions dune initiative visant à intensifier lexcitation autour de lécosystème de Google bientôt.