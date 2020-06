Le dossier FCC de Google Pixel 4a apparaît: un lancement est-il imminent?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Google na pas encore lancé le Pixel 4a , ce qui amène beaucoup à se demander si lappareil apparaîtra jamais. Mais un nouvel élément de preuve apporte une certaine clarté, suggérant peut-être même que lappareil pourrait se lancer plus tôt que tard.

Un nouveau dossier de la Commission fédérale des communications des États-Unis, découvert par Mishaal Rahman des développeurs de XDA, est peut-être le signe le plus clair que le Pixel 4a est sur le point de faire ses débuts. Comme la noté The Verge, le dossier indique spécifiquement quun téléphone Google "G025J" peut maintenant être vendu aux États-Unis. Le téléphone ne semble pas comporter de technologie radar utilisant des fréquences radio à ondes mm, il manque donc probablement la puce de capteur radar Soli de Google pour les contrôles gestuels.

Il y a eu des questions quant à savoir si le Pixel 4a aurait cette puce, ou si Google la couperait pour faire baisser le prix du téléphone. Quoi quil en soit, les dépôts FCC tels que ceux-ci apparaissent généralement juste avant quun téléphone ne devienne officiel. Étant donné que le Pixel 4a devrait arriver prochainement et sera probablement positionné comme un appareil économique, on peut supposer que le G025J est en fait le Pixel 4a.

Noublions pas non plus que le Pixel 4 avait le surnom G020 dans ses propres dépôts, donc un dérivé du G025 pourrait très bien être pour un téléphone Pixel plus récent.